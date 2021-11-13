Emekliler 19 talebe kulak misafiri olacak! Liste hazırlandı ceplere şifa olacak öneriler tek tek iletiliyor!

Emekliler yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranını heyecanla beklerken yeni taleplerini de tek tek sunuyor. Zam için 4 aylık veri belli oldu ve gözler son 2 aya çevrildi. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.72'ye ulaştı. Emekliler taleplerini maddelerle sıraladı. Bu nedenle emeklilerle ilgili son dakika gelişmeleri milyonların gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Sunulan taleplerin içerisinde avans, indirimli tatil, ek ödeme gibi konularda gündemde olacak. Bu süreç içinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Talep edilenler arasında ek ödeme, 3 maaş avans ve intibak öne çıktı. Talepler onaylanırsa emekli vatandaşların gelirlerinde artış olacak.