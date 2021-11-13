Emekliler 19 talebe kulak misafiri olacak! Liste hazırlandı ceplere şifa olacak öneriler tek tek iletiliyor!
Ceplere şifa olacak öneriler tek tek iletiliyor. Liste hazırlandı maddeler halinde sunuldu. 13.2 milyon emekli 19 talebe kulak misafiri olacak. Emekliler Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşacak. Zam için geri sayım sürerken yeni talepler de iletiliyor. SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon kadar zam alacak. 4 aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da yüzde 6.72'ye ulaştı. Milyonları ilgilenderen bu talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi önemli maddeler yer alıyor.
Emekliler yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranını heyecanla beklerken yeni taleplerini de tek tek sunuyor. Zam için 4 aylık veri belli oldu ve gözler son 2 aya çevrildi. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.72'ye ulaştı. Emekliler taleplerini maddelerle sıraladı. Bu nedenle emeklilerle ilgili son dakika gelişmeleri milyonların gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Sunulan taleplerin içerisinde avans, indirimli tatil, ek ödeme gibi konularda gündemde olacak. Bu süreç içinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Talep edilenler arasında ek ödeme, 3 maaş avans ve intibak öne çıktı. Talepler onaylanırsa emekli vatandaşların gelirlerinde artış olacak.
OCAK AYINDA MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da yüzde 6.72'ye ulaştı.Milyonların Ocak zammı için ipucu dün açıklanan enflasyon verileriyle geldi.
Yine 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı memurların ve memur emeklilerinin farkı olacak. 6 aylık enflasyonun 4 aylık bölümü belli oldu.