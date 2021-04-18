Topraksız üretti, şimdi paraya para demiyor! 1 senede 300.000 lira kazanıyor! Girişimciliğin nirvanası...
Topraksız üretime geçti, şimdi paraya para demiyor! 1 senede 300.000 lira kazanıyor! Hatay'da çiftçiler topraksız tarıma yöneliyor. Tarımın gözde illeri arasında yer alan şehirde topraksız tarım ile çilek üreten çiftçi, yılın 11 ayı hasat yaparak, yaklaşık 300 bin lira para kazanıyor. Çiftçi Güleken, Hindistan cevizi kabuğunun işlemden geçerek topraksız bir yapı oluşması sağlanan ve cocopeat olarak bilinen süngerler kullanarak 2 bin metrekare alanda 25 bin çilek fidesi dikip, gübre giderinin düşerek gelirinin arttığını söylüyor.
18.04.2021 10:38
- Son Güncelleme: 18.04.2021 10:38