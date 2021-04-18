RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Topraksız üretti, şimdi paraya para demiyor! 1 senede 300.000 lira kazanıyor! Girişimciliğin nirvanası...

Topraksız üretime geçti, şimdi paraya para demiyor! 1 senede 300.000 lira kazanıyor! Hatay'da çiftçiler topraksız tarıma yöneliyor. Tarımın gözde illeri arasında yer alan şehirde topraksız tarım ile çilek üreten çiftçi, yılın 11 ayı hasat yaparak, yaklaşık 300 bin lira para kazanıyor. Çiftçi Güleken, Hindistan cevizi kabuğunun işlemden geçerek topraksız bir yapı oluşması sağlanan ve cocopeat olarak bilinen süngerler kullanarak 2 bin metrekare alanda 25 bin çilek fidesi dikip, gübre giderinin düşerek gelirinin arttığını söylüyor.

18.04.2021 10:38 - Son Güncelleme: 18.04.2021 10:38
Topraksız çilek üretip yılda 300 bin lira kazanıyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan çiftçi Servet Güleken, ürettiği çileklerin maliyeti ve işçiliğinde zorlanınca topraksız çilek üretimine geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Topraksız çilek üretip yılda 300 bin lira kazanıyor

Çiftçi Güleken, Hindistan cevizi kabuğunun işlemden geçerek topraksız bir yapı oluşması sağlanan ve cocopeat olarak bilinen süngerler kullanarak 2 bin metrekare alanda 25 bin çilek fidesi dikip, gübre giderinin düşerek gelirinin arttığını belirtti.

Topraksız çilek üretip yılda 300 bin lira kazanıyor

Güleken 2019 yılında başladıklarını ve halen devam ettiklerini belirterek, "Yıllık olarak dönüm başına 12-15 ton arasında çilek alıyoruz.

Topraksız çilek üretip yılda 300 bin lira kazanıyor

Bu sistemde diktiğimiz fidelerden yıl boyunca ürün alıyoruz. Ben bunun eğitimini yurt dışında 5 yıl aldım.

Topraksız çilek üretip yılda 300 bin lira kazanıyor

Hollanda, İspanya firması ile ortaklaşa çalıştık. Türkiye'ye kesin dönüş yapınca 'neden ülkemizde olmasın' mantığı ile hareket ettik.