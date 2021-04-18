Sahibinden 2. el araba alacaklara kaçırılmayacak fırsat! Hepsi 100 bin TL'nin altında! Fiat, Ford, Renault, Volkswagen...

100.000 BİN TL'YE KADAR OLAN VE SATIŞ FİYATI İLE DİKKAT ÇEKEN ARAÇLAR

İnternet üzerinden çeşitli araç alım satım sitelerinde yayımlanan duyurular kapsamında, fiyatı 100 bin TL altında olan araçlara dair liste şu şekilde. Listede 10 yaşından daha küçük bazı modeller ile Türkiye'de halen kullanımı çok yaygın olan bazı üst model araçlarda bulunmakta.