Sahibinden 2. el araba alacaklara kaçırılmayacak fırsat! Hepsi 100 bin TL'nin altında! Fiat, Ford, Renault, Volkswagen...
Sıfır araçlarının üretiminin koronavirüs nedeniyle belli bir süre durmasıyla birlikte ikinci el arabalara talep tavan yapmıştı. Sahibinden 2. el araba almak isteyenler fiyat araştırmasına girdi. İkinci el araç alımı için araştırma halinde olanlara 100 bin TL'ye kadar alınabilecek araçların listesini derledik. İşte Ramazan ayı döneminde kendi arabasını almak isteyenler için güncel ikinci el fiyat listeleri
Yaz ayları öncesi ise araç fiyatları belli bir bandın üzerinde yer alıyor. Nisan ayı içerisinde internet üzerinden ilan edilen araçların fiyatlarını araştırdık. Ortalama fiyatlar üzerinden hangi model aracın hangi fiyatlarla satıldığını listeledik. İşte 100.000 TL'ye kadar olan ve satış fiyatı ile dikkat çeken bazı araçlar.
100.000 BİN TL'YE KADAR OLAN VE SATIŞ FİYATI İLE DİKKAT ÇEKEN ARAÇLAR
İnternet üzerinden çeşitli araç alım satım sitelerinde yayımlanan duyurular kapsamında, fiyatı 100 bin TL altında olan araçlara dair liste şu şekilde. Listede 10 yaşından daha küçük bazı modeller ile Türkiye'de halen kullanımı çok yaygın olan bazı üst model araçlarda bulunmakta.