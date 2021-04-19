Öğrenciler, ev hanımları, işsizler, yeni mezunlar... 2. defa alınabilir mi? Onay çıkmayanlar için 1000 TL yardım parası...
Onay çıkmayanlar için 1000 TL yardım parası... Öğrenciler, ev hanımları, işsizler, yeni mezunlar... 1000 TL destek parası ödemeleri için müracaat onay süreci devam ediyor. Aile Bakanlığı'nın her şehir ve ilçede yer alan destek üniteleri olan Sosyal Destekleşme ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ödenen bu paralar için çok sayıda vatandaş hali hazırda araştırma içerisinde. Tüm dünyayı etkisi altına Kovid-19 salgını nedeniyle hükümet tarafından destek sağlanmaya devam ediyor. Peş peşe yardım paketleri ve ekonomik destek programları duyuruluyor. Bu yardımlardan en önemlisi de kuşkusuz ihtiyaç sahiplerine 1000 TL yardım oldu. E-Devlet 1000 TL yardım başvuru sonucu sorgulama ekranına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte; 1000 TL başvuru ve sonuç ekranı!
1000 TL yardım başvuru sonuçları! Devlet tarafından ihtiyacı olana 1000 TL yardım yapılmaya devam ediliyor. Ev hanımlarına, işsizlere, düşük gelirliye 1000 TL yardım başvuru ve sonuç linki vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İlk iki faz ödemelerinin tamamlanmasının ardından üçüncü faz ödemeleri başladı. Şimdi üçüncü fazda ihtiyacı olan herkese bu ödemeler yapılacak. Bakanlığın ilan ettiği standart başvuru koşulları arasında ise başvuruda bulunanların kamu memuru olmaması, kamuda daimi işçi olarak çalışmaması, İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı yada nakdi ücret desteği almıyor olması isteniyor. Ayrıca bakanlık daha önceki aylarda bir defa 1000 TL almış olanlara ikinci defa 1000 TL ödemesi yapmıyor.
1000 TL EV HANIMLARI, ÖĞRENCİLER, YENİ MEZUNLAR, İŞSİZLER
Aile Bakanlığı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları devlet destekleri kapsamında başvuruları değerlendirirken vatandaşların kaldıkları hanenin aylık gelirine bakıyorlar. Aile hane geliri yüksek olup kişi başına düşen gelir oranı belli bir seviyenin üzerinde olanlar için 1000 TL ödemesi yapılmaz. Ancak aile geliri düşük olup kişi başına düşen gelir tutarı düşük ise ödemeler büyük ihtimal yapılacaktır.
Bakanlığın ilan ettiği standart başvuru koşulları arasında ise başvuruda bulunanların kamu memuru olmaması, kamuda daimi işçi olarak çalışmaması, İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı yada nakdi ücret desteği almıyor olması isteniyor. Ayrıca bakanlık daha önceki aylarda bir defa 1000 TL almış olanlara ikinci defa 1000 TL ödemesi yapmıyor.
SOSYAL YARDIMI KİMLER ALABİLECEK?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunuveya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.
E-DEVLET 1000 TL YARDIM SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Yardım alacak kesimdeyseniz veya ihtiyaç sahibi olup açık kapı uygulamasına başvurduysanız, 1000 TL yardım alıp almayacağınızı e-Devlet kapısından sorgulayabilirsiniz.
Sonuç sorgulama için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama adresine gidebilirsiniz.
Ödemeler PTT tarafından evinize ulaştırılacaktır.