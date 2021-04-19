Öğrenciler, ev hanımları, işsizler, yeni mezunlar... 2. defa alınabilir mi? Onay çıkmayanlar için 1000 TL yardım parası...

Onay çıkmayanlar için 1000 TL yardım parası... Öğrenciler, ev hanımları, işsizler, yeni mezunlar... 1000 TL destek parası ödemeleri için müracaat onay süreci devam ediyor. Aile Bakanlığı'nın her şehir ve ilçede yer alan destek üniteleri olan Sosyal Destekleşme ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ödenen bu paralar için çok sayıda vatandaş hali hazırda araştırma içerisinde. Tüm dünyayı etkisi altına Kovid-19 salgını nedeniyle hükümet tarafından destek sağlanmaya devam ediyor. Peş peşe yardım paketleri ve ekonomik destek programları duyuruluyor. Bu yardımlardan en önemlisi de kuşkusuz ihtiyaç sahiplerine 1000 TL yardım oldu. E-Devlet 1000 TL yardım başvuru sonucu sorgulama ekranına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte; 1000 TL başvuru ve sonuç ekranı!

19.04.2021 08:39 - Son Güncelleme: 19.04.2021 08:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





