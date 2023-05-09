TOPLU SÖZLEŞME MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: 700 bin Kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu? İşçilerin maaş farkları ne zaman yatacak? Kamu Çerçeve Protokolü...
700 bin kamu işçisi için toplu iş görüşmelerinde finale gelindi. Kamu işçisi maaş zammı Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak. Peki, 700 bin Kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu? İşçilerin maaş farkları ne zaman yatacak? Kamu Çerçeve Protokolü son durum ne? İşte merak edilenler!
700 bin kamu işçisi için kritik gün geldi. Başkan Erdoğan tarafından bugün kamu işçilerinin maaş zammı açıklanacak. Peki, Kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu? 700 bin kamu işçisi maaşları kaç TL 2023? İşte detaylar...
İşçiler adına TÜRK-İŞ, işveren adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası pazarlık masasında. İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam teklif etti.
FARUK ERDEM'DEN A HABER'DE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Konuyla ilgili son durumu değerlendiren Faruk Erdem A Haber'deki yayınında "Kamu işçisi zam oranı yüzde 40'ın üzerinde olacak ve kulis bilgilerinden öğrendiğim kadarıyla taban aylığın 13 bin liraya çıkarıldığını öğrendim. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu bugün öğreneceğiz." dedi.