90 bin işçiye Meclis torbası! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş, belediye şirket işçisine KEMİK KADRO! Listeler geldi! O tarihte...

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASININ BÜYÜK BİR KISMI TAMAMLANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."