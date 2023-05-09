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Haberler Ekonomi 90 bin işçiye Meclis torbası! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş, belediye şirket işçisine KEMİK KADRO! Listeler geldi! O tarihte...

90 bin işçiye Meclis torbası! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş, belediye şirket işçisine KEMİK KADRO! Listeler geldi! O tarihte...

700 bin kamu işçisinin zam kararı gündemdeyken gözler kadro bekleyen işçilere de çevrildi. Geçiçi ve sözleşmeliler için kadro imkanı tanınmıştı. Şimdi sıra taşeronlara geldi. Çalışma Bakanı Bilgin konuyla alakalı son açıklamasında, "Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık." ifadelerine yer vermişti. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş, belediye şirket işçisine de kadro var mı? İşte son gelişmeler...

takvim.com.tr
09.05.2023 11:11 - Son Güncelleme: 09.05.2023 11:11
90 bin işçiye Meclis torbası! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş, belediye şirket işçisine KEMİK KADRO! Listeler geldi! O tarihte...

700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinde sona gelindi. Bu kapsamda gözler taşeron işçilere çevrildi. Peki, Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş, belediye şirket işçisine kadro verilecek mi? İşte detaylar...

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90 bin işçiye Meclis torbası! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş, belediye şirket işçisine KEMİK KADRO! Listeler geldi! O tarihte...

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASININ BÜYÜK BİR KISMI TAMAMLANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

90 bin işçiye Meclis torbası! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş, belediye şirket işçisine KEMİK KADRO! Listeler geldi! O tarihte...

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

90 bin işçiye Meclis torbası! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş, belediye şirket işçisine KEMİK KADRO! Listeler geldi! O tarihte...

KİMLER SÖZLEŞMELİ KADROSUNA GECEBİLECEK?

Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 200 bin kişinin kadro hakkı elde edeceği hesaplanıyor. 230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Böylece düzenleme kamudaki sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsamış olacak.

90 bin işçiye Meclis torbası! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş, belediye şirket işçisine KEMİK KADRO! Listeler geldi! O tarihte...

-4B'li personel
-Vekil, ebe ve hemşireler
-Vekil hatip, müezzin ve kayyumlar
-Mahalli idarelerdeki personel
-Teşkilat kanunlarına dayalı çalışan personel
-Vekil imam
-Kamu dışı aile sağlığı çalışanları
-Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları

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