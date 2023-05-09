700 bin kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son rakam! 4D Kamu işçisi 2023 NİHAİ MAAŞ TABLOSU şekillendi: 13 bin TL + Refah payı...
700 bin kamu işçisi için son aşamaya gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ ve HAK İŞ ile bir araya geldi. Toplu İş Sözleşmesi için bugün kritik bir gün. Kamu işçisi zam oranı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Buradan çıkan sonuç, Temmuz'da emekli, memur zammı ve Ağustos ayı Toplu Sözleşme görüşmelerini etkileyecek. Peki, Kamu işçisi zam son dakika ne oldu? 700 bin kamu işçisi maaşları ne kadar oldu? Toplu iş sözleşmesi son durum ne? İşte merak edilenler!
700 bin kamu işçisi için beklenen gün geldi, çattı. Başkan Erdoğan, kamu işçilerinin zam oranını kamoyuna açıklayacak. Kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor. Peki, maaş zammı ne kadar oldu? 700 bin kamu işçisinin maaş farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...
FARUK ERDEM'DEN A HABER'DE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Konuyla ilgili son durumu değerlendiren Faruk Erdem A Haber'deki yayınında "Kamu işçisi zam oranı yüzde 40'ın üzerinde olacak ve kulis bilgilerinden öğrendiğim kadarıyla taban aylığın 13 bin liraya çıkarıldığını öğrendim. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu bugün öğreneceğiz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 700 bin kamu işçisinin alacağı zam oranını kamuoyuna açıklayacak. Bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde iki taraf da tekliflerini sunmuş ve orta yol bulunmaya çalışılmıştı.
KAMU İŞÇİSİ ZAM TEKLİFLERİ NE OLDU?
İşçi tarafını temsil eden Türk-İş ve Hak-İş birlikte hareket ederken taban maaş olarak brüt 15 bin lira, ilk altı ay için yüzde 45 zam ve sonraki altı aylar için ise yüzde 5 zam artı enflasyon farkı istemişti. İşçi tarafı ayrıca yüzde 15'lik bir refah payı da talep etmişti.