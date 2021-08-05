Toplu sözleşme görüşmelerinde dikkat çeken detaylar! Ulaştırma hizmet kolu, Sağlık hizmet kolu ve Kültür-Sanat hizmet kolu
Son dakika haberleri... Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Genel görüşmeler dışında hizmet kollarıyla ilgili görüşmelere geçildi. Kültür-Sanat hizmet kolu, Sağlık hizmet kolu ve Ulaştırma hizmet kolu çalışanları için toplu sözleşmede ön görüşme tamamlandı. Kabul edilen taleplerle ilgili komisyon raporuna TAKVİM ulaştı. İşte detaylar
Kültür-Sanat hizmet kolu, Sağlık hizmet kolu ve Ulaştırma hizmet kolu çalışanları için toplu sözleşmede ön görüşme tamamlandı. Kabul edilen taleplerle ilgili komisyon raporu TAKVİM'de…
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASININ (SAĞLIK -SEN) 2022-2023 YILLARINA İLİŞKİN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİNE DAİR KOMİSYON RAPORU
I- GİRİŞ
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısında, Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı tarafından belirlenen toplu sözleşme gündeminin "Her Bir Hizmet Koluna Yönelik Mali ve Sosyal Haklarla İlgili Müzakerelerin Yürütülmesi" bölümüne ilişkin olarak komisyonlar kurulması ve bu komisyonların hazırlayacağı Raporların yapılacak toplantıda değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
II- ÇALIŞMA KONULARI
4688 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmiş olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (SAĞLIK-SEN) toplu sözleşme teklifi, ilgili tarafların katılımıyla oluşturulan Komisyonumuz tarafından anılan Kanunun 28 inci ve 31 inci Maddeleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve aşağıdaki şekilde tasnif edilmiştir.
III- TEKLİFLERİNİN TASNİFİ
- 2021/1 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARINDA YER ALAN VE 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE AYNEN KORUNMASI ÖNERİLEN TEKLİFLER
Yiyecek yardımı
Madde 1 - (1) Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi hükümleri, yataklı tedavi kurumları ile yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan sözleşmeli personel hakkında da uygulanır.
Mesleki üst öğrenim
Madde 2 - (1) Sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan sağlık personelinden, sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlerin sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak aynı pozisyon unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleşme ücreti esas alınarak ödenir.
112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personelin ek ödemesi
Madde 3 - (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmü Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil) hakkında da uygulanır.
Ek ödeme
Madde 4 - (1) 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz.
Vekalet durumunda ek ödeme
Madde 5 - (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikte yer alan vekalet edilen kadroya ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayısının uygulanabileceği şartlara uygun olarak herhangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde, vekalet edilen kadroya ilişkin matrah esas alınır.
Fark ödemesi
Madde 6 - (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, döner sermaye bütçesinden ödenir.
Özellik arz eden birimlere hizmet veren çalışanların ek ödemesi
Madde 7 - (1) Sağlık Bakanlığında görev yapan ve mesai saatleri dışında, acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvarlarda çalışan personelin (sözleşmeli personel dahil) bu birimlerde fiilen çalıştıkları süreler özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.
Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin ek ödemesi
Madde 8 - (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmü, Sağlık Bakanlığına bağlı E2 ve E3 tipi hastanelerinin aynı birimlerinde görev yapan personeli (sözleşmeli personel dâhil) hakkında da uygulanır.
B2 Tipi 112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödemesi
Madde 9 - (1) 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personel için öngörülen %40 oranındaki ek puan, birinci basamak sağlık kuruluşlarına entegre olan B2 tipi 112 istasyonları için de uygulanır.
Geçici görevlendirilenlerin ek ödemesi
Madde 10- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödeme alan tabip dışı personelden (sözleşmeli personel dahil) re'sen görevlendirilenlere, asıl kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme yapılır.