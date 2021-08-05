Hızlı nakit para müjdesi! Görenin gözleri fıldır fıldır edecek! Şu an başvur 5 dakikada hesabında gör! Garanti, Enpara, Akbank... İhtiyaç kredisi günümüzde anlık para ihtiyacı olan pek çok kişinin derhal başvurduğu yöntemlerden birisi. Eşya, telefon almak ya da çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapacak olanlar direkt bankaların mobil uygulamalarına girerek ihtiyaç kredisi faiz oranını görüntülüyor. Kendisine en uygun gelen bankayı seçen insanlar başvurusunu buna göre değerlendiriyor. İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler için 20 bin TL'lik kredinin maliyet tablosunu yazımızda bulabilirsiniz.