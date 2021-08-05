BİM'de mutlu edecek indirim kampanyası! BİM 6 Ağustos 2021 aktüel kataloğunda muhteşem saatler yaklaşıyor!
BİM'de yeni duyurusu dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak. BİM 6 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla pek çok üründe şahane kampanya yarın raflarda yerini alacak. Giyim, mutfak ve ev ürünlerinin dikkatleri üzerine çektiği kataloğda Cook with Love Silikon Bambu Saplı Mutfak Aletleri, Chef's 10'lu Kavanoz Kapağı, LAV Ayaklı 6'lı Tatlı Kasesi, Naturalove Gıda Koruma Şemsiyesi, Kütahya Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı, Schwartz Saç Kesme Makinesi, Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon ve Starcom Mini El Fanı var. İşte BİM 6 Ağustos 2021 aktüel kataloğu ürün listesi
05.08.2021 22:01
- Son Güncelleme: 05.08.2021 22:01
BİM'de mutlu edecek indirim kampanyası! BİM 6 Ağustos 2021 aktüel kataloğunda muhteşem saatler yaklaşıyor. BİM'de cuma gününden itibaren Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Schwartz Büyük Haşere Öldürücü, Katlanır Kamp Sandalyesi, Casilda Home Kapı Arkası Askılık, Nakışlı Şapka Erkek Çocuk, Nakışlı Elbise Kız Çocuk, Borcam by Paşabahçe Kare Borcam Tepsi, Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi, Cook with Love Silikon Bambu Saplı Mutfak Aletleri, 1,8 L Uzun Grand Box Saklama Kabı, İnkılap Boyama Kitabım Çeşitleri, Cook with Love Erişte ve Makarna Makinesi ürünleri alacak.