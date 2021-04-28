Toplu olarak paranızı alabilirsiniz! Başvurular internet üzerinden online yapılıyor! 7 bin 325 lira banka hesabınıza yatırılıyor!
Başvurular internet üzerinden online yapılıyor! 7 bin 325 lira banka hesabınıza yatırılıyor! Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hem de ilerleyen yarıyıllarda çocuk parası ödemesi yapar. Doğum yapan her anneye çalışsın veya çalışmasın çocuk parası veriliyor. Bu destekten faydalanabilmek için anne ve babanın Türk vatandaşı olması yeterlidir. Ayrıca anne veya babayı sigortalamaya gerek yoktur. Bu ödenek, işsiz veya sigortalı, fiyatlı veya parasız olması yeterlidir. 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren bu uygulama başlamıştır. E-Devlet'ten 'doğum yardımı başvurusu sonucu sorgulama' hizmeti ile doğum yardımı almak için yaptığınız başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.
Devlet tarafından sağlanan destekler arasında anneler için çocuk parası da bulunuyor. Mayıs 2015 tarihinden sağlanan bu destek ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlar için hem uygulanan başvuru şartlarını hemde bu ödemelerin nasıl alınacağını adım adım aktarıyoruz. En az 7 bin 325 lira ödeniyor. Başvurular internet üzerinden yapılıyor. Paranın yatırıp yatırılmadığı ise e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Para ise Ziraat Bankası'na yatırılıyor. Annelere yasalar, pozitif destek sağlıyor. Yaşlıya, engelliye, ihtiyaç sahibi herkese katkı sağlayan devlet, çalışan, çalışmayan tüm annelere de çeşitli isimler altında çok sayıda karşılıksız ödemede bulunuyor.
Başvuru nereye?
Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. E-Devlet'ten 'doğum yardımı başvurusu sonucu sorgulama' hizmeti ile doğum yardımı almak için yaptığınız başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.
Yarım gün iş tam maaş
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor.
İkiz, üçüz doğum
'Çoklu doğum yardımprogramı' ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Bunun için il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuruluyor.
İzin parası en az 7.325 TL
Çalışan annelere analık izninin olduğu 112 günlük süre için doğum (rapor) parası, ödeniyor. En düşük tutar 7 bin 325 lira. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını doğum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edebilirsiniz.
Emzirme Parası Nedir?
Doğumda gerekli şartların sağlanması durumunda emzirme ödeneği, Ssk ve Bağkur kapsamında anne veya babaya tek seferlik ödenen bir yardımdır. Yukarıda belirtilen çocuk yardımlarından yararlananlar da emzirme yardımlarından yararlanabilirler. Ödenek yaşayan çocuklar için ödenir ve yıllık olarak yenilenir.