Toplu olarak paranızı alabilirsiniz! Başvurular internet üzerinden online yapılıyor! 7 bin 325 lira banka hesabınıza yatırılıyor!

Başvurular internet üzerinden online yapılıyor! 7 bin 325 lira banka hesabınıza yatırılıyor! Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hem de ilerleyen yarıyıllarda çocuk parası ödemesi yapar. Doğum yapan her anneye çalışsın veya çalışmasın çocuk parası veriliyor. Bu destekten faydalanabilmek için anne ve babanın Türk vatandaşı olması yeterlidir. Ayrıca anne veya babayı sigortalamaya gerek yoktur. Bu ödenek, işsiz veya sigortalı, fiyatlı veya parasız olması yeterlidir. 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren bu uygulama başlamıştır. E-Devlet'ten 'doğum yardımı başvurusu sonucu sorgulama' hizmeti ile doğum yardımı almak için yaptığınız başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.

28.04.2021 15:02 - Son Güncelleme: 28.04.2021 15:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





