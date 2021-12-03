İşsize 3.868 TL! Asgari ücret milyonların gündeminde: İşsizlik maaşının taban ve tavan tutarlarını etkileyecek
Yeni yılda asgari ücretle birlikte işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar da artacak. Asgari ücrette yüzde 36.2 artış formülüne göre, işsizlik maaşı en az bin 934, en çok 3 bin 868 liraya çıkacak. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
03.12.2021 07:02
- Son Güncelleme: 03.12.2021 07:02
Asgari ücret artışının etkileyeceği alanlardan biri, işsizlik ödeneğindeki taban ve tavan tutarlar olacak.