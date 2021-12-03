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İşsize 3.868 TL! Asgari ücret milyonların gündeminde: İşsizlik maaşının taban ve tavan tutarlarını etkileyecek

Yeni yılda asgari ücretle birlikte işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar da artacak. Asgari ücrette yüzde 36.2 artış formülüne göre, işsizlik maaşı en az bin 934, en çok 3 bin 868 liraya çıkacak. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener
Takvim
03.12.2021 07:02 - Son Güncelleme: 03.12.2021 07:02
Asgari ücret milyonların gündeminde! İşsizlik maaşının taban ve tavan tutarlarını etkileyecek

1-2 hafta içinde belirlenmesi beklenen yeni asgari ücret, milyonların gündemine oturdu.

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Asgari ücret milyonların gündeminde! İşsizlik maaşının taban ve tavan tutarlarını etkileyecek

Zam oranı merak edilirken; yapılacak artış sadece bu ücretle çalışanları değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltecek.

Asgari ücret milyonların gündeminde! İşsizlik maaşının taban ve tavan tutarlarını etkileyecek

Asgari ücret artışının etkileyeceği alanlardan biri, işsizlik ödeneğindeki taban ve tavan tutarlar olacak.

Asgari ücret milyonların gündeminde! İşsizlik maaşının taban ve tavan tutarlarını etkileyecek

İşsiz kalanlara son 4 aylık ortalama brüt kazançlarının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği veriliyor.

Asgari ücret milyonların gündeminde! İşsizlik maaşının taban ve tavan tutarlarını etkileyecek

Ancak ödeneğin tutarı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.

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