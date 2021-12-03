SGK beklerken Bağkur'dan emekli olabilirsiniz! Priminizi 1260 güne tamamlarsanız... Emekli olacaklara 7 yıl formülü! Maaşları da etkiliyor!
Emekli olacaklara 7 yıl formülü! Maaşları da etkiliyor! SGK beklerken Bağkur'dan emekli olabilirsiniz! Priminizi 1260 güne tamamlarsanız... Emeklilikte sigortalılık geçmişine bakılırsa farklı koşullara tabi tutuluyor. Birden çok statüde hizmeti bulunanlar emeklilikte son 7 sene içerisinde en çok çalıştıkları statüde emekli edilirler. SGK'dan emekli olmayı beklerken son yedi yıl sebebiyle BAĞ-KUR'dan emekli olabilirsiniz. Peki, emeklilikte son 7 yıl kuralı nedir? Kurtulmanın bir yolu var mı? İşte konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler...
Emeklilik için önemli bir açıklama geldi. Emeklilik şartlarının belirlenmesinde son 7 yıl hesabı büyük bir önem arz ediyor. Emekli olmak için gün sayan kişilerin sigortalılık geçmişlerinde bulunan farklı kurumlardan ödenen primler emekliliği ve alacağı maaşı da etkiliyor. Emekliliğine bir kaç yıl kalanların dikkat etmesi gereken son 7 yıl kuralı mağdur edebilir. Prim geçmişinde farklı kurumlarda sigortalılık durumu varsa son 7 yıl geçerli oluyor. SGK'dan emekli olmayı beklerken son yedi yıl sebebiyle BAĞ-KUR'dan emekli olabilirsiniz. Peki, emeklilikte son 7 yıl kuralı nedir? Son 7 yıl kuralına takılmamak için ne yapmak gerekir? İşte detaylar...
Son 2520 gün içinde SSK ya da BAĞ-KUR sosyal güvenlik sistemlerinden hangisinde fazla prim ödendiyse o sosyal güvenlik sisteminden emekli olunacağı anlamına geliyor.