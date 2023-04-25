Gelir şartı, başvuru ücreti yok! 20 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyası! TOKİ 2023 Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası şartları neler, başvuru nereden ve nasıl yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bakanlık olarak kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlatıldığını belirterek, "Yarısı Bizden" kampanyasına katılım koşullarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 20 soruda açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyası hakkında detayları paylaştı. Kurum, 20 soru ve 20 cevap başlığı adı altında katılım koşullarını resmî sosyal medya hesabından aktardı. Paylaşımda, "Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı Bizden kampanyamızla İstanbul'umuzu birlikte dönüştüreceğiz, 20 soruda Yarısı Bizden." ifadelerine yer verdi. Peki, Yarısı bizden kampanyası başvuruları başladı mı? Kimler katılım sağlayacak? İşte merak edilenler!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amacıyla hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
2. KAMPANYA SADECE İSTANBUL'DA MI YAPILACAK?
Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır.