Gelir şartı, başvuru ücreti yok! 20 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyası! TOKİ 2023 Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası şartları neler, başvuru nereden ve nasıl yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyası hakkında detayları paylaştı. Kurum, 20 soru ve 20 cevap başlığı adı altında katılım koşullarını resmî sosyal medya hesabından aktardı. Paylaşımda, "Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı Bizden kampanyamızla İstanbul'umuzu birlikte dönüştüreceğiz, 20 soruda Yarısı Bizden." ifadelerine yer verdi. Peki, Yarısı bizden kampanyası başvuruları başladı mı? Kimler katılım sağlayacak? İşte merak edilenler!

