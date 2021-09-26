Toplamda 7 bin 200 TL hesaplara yatacak! 9,10,11,12. sınıf ve üniversitelilere özel geri ödemesiz nakit müjdesi! 6 Ekim’e kadar...

Öğrencilerin burs ödemeleri her yıl Ekim-Haziran ayları arasında toplam 9 ay boyunca ödenmektedir. Burs ödemeleri her ayın 15'inde gerçekleştirilir. İlk defa burstan yararlanacaklar için Kasım ve Aralık aralık ayları sonunda Ekim itibari ile topluca yatırılmaktadır.