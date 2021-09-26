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Haberler Ekonomi Toplamda 7 bin 200 TL hesaplara yatacak! 9,10,11,12. sınıf ve üniversitelilere özel geri ödemesiz nakit müjdesi! 6 Ekim'e kadar...

Toplamda 7 bin 200 TL hesaplara yatacak! 9,10,11,12. sınıf ve üniversitelilere özel geri ödemesiz nakit müjdesi! 6 Ekim'e kadar...

Milyonlarca öğrenci için beklenen açıklama geldi. Türk Eğitim Vakfı öğrencilere karşılıksız geri ödemesiz ayda 800 TL ödeme yapacak. Lise 9,10,11,12. sınıf ve üniversiteye yeni kayıt yaptıranlar bu imkandan yararlanabilecek. TEV burs başvuruları internet adresi üzerinden form doldurularak gerçekleştiriliyor. 9 ay boyunca toplamda 7 bin 200 TL burs verecek TEV eğitim süresi uzayan adayların burslarını kesecek. 2021 yılında lise bursu 350 TL, üniversite bursu 800 TL, ÜBB (Üstün başarı bursu) 1.600 TL olarak belirlenmiştir. Peki, TEV burs başvurusu nasıl yapılır? TEV burs başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm detaylar!

26.09.2021 11:02 - Son Güncelleme: 26.09.2021 11:02
Toplamda 7 bin 200 TL hesaplara yatacak! 9,10,11,12. sınıf ve üniversitelilere özel geri ödemesiz nakit müjdesi! 6 Ekim’e kadar...

Toplamda 7 bin 200 TL hesaplara yatacak! 9,10,11,12. sınıf ve üniversitelilere özel geri ödemesiz nakit müjdesi! Milyonlarca öğrenci için beklenen izahat geldi. Türk Eğitim Vakfı öğrencilere karşılıksız geri ödemesiz ayda 800 TL ödeme yapacak. TEV burs başvuruları web adresi üzerinden form doldurularak gerçekleştiriliyor. 9 ay boyunca toplamda 7 bin 200 TL burs verecek TEV eğitim süresi uzayan adayların burslarını kesecek.

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Toplamda 7 bin 200 TL hesaplara yatacak! 9,10,11,12. sınıf ve üniversitelilere özel geri ödemesiz nakit müjdesi! 6 Ekim’e kadar...

TEV LİSE VE ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Türkiye Eğitim Vakfı tarafından öğrencilere destek amacıyla verilecek bursun başvuruları 6 Eylül-6 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Toplamda 7 bin 200 TL hesaplara yatacak! 9,10,11,12. sınıf ve üniversitelilere özel geri ödemesiz nakit müjdesi! 6 Ekim’e kadar...

TEV yurt başvuruları 16 Eylül itibariyle sona ermiştir. Ayrıca Yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlar yine benzer şekilde 6 Ekim tarihine kadar başvurularını yapabilir.

Toplamda 7 bin 200 TL hesaplara yatacak! 9,10,11,12. sınıf ve üniversitelilere özel geri ödemesiz nakit müjdesi! 6 Ekim’e kadar...

2021 TEV BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Türkiye Eğitim Vakfı, burs ücretleri eğitim alınan kademeye göre değişiklik göstermektedir. 2021 yılında lise bursu 350 TL, üniversite bursu 800 TL, ÜBB (Üstün başarı bursu) 1.600 TL olarak belirlenmiştir.

Toplamda 7 bin 200 TL hesaplara yatacak! 9,10,11,12. sınıf ve üniversitelilere özel geri ödemesiz nakit müjdesi! 6 Ekim’e kadar...

Öğrencilerin burs ödemeleri her yıl Ekim-Haziran ayları arasında toplam 9 ay boyunca ödenmektedir. Burs ödemeleri her ayın 15'inde gerçekleştirilir. İlk defa burstan yararlanacaklar için Kasım ve Aralık aralık ayları sonunda Ekim itibari ile topluca yatırılmaktadır.

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