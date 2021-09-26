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Haberler Ekonomi Birçok kişi bunu bilmiyor! İstifa etseniz bile kıdem tazminatı alabilirsiniz! İşte her yıl kıdem tazminatı almanın şartı

Birçok kişi bunu bilmiyor! İstifa etseniz bile kıdem tazminatı alabilirsiniz! İşte her yıl kıdem tazminatı almanın şartı

Milyonlarca çalışan için emeklilik kadar kıdem tazminatı da önemli. Çalışanlar işten ayrılırken hakları olan toplu parayı alıp çıkmak istiyorlar. Kıdem tazminatı almak için istifa etmemek gerekiyor. Ancak öyle durumlar var ki işten ayrılsanız bile kıdem tazminatı alabilirsiniz. Hem de bir kez değil birçok defa. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm detayları açıkladı.

26.09.2021 10:26 - Son Güncelleme: 26.09.2021 10:26
Birçok kişi bunu bilmiyor! İstifa etseniz bile kıdem tazminatı alabilirsiniz! İşte her yıl kıdem tazminatı almanın şartı

Kıdem tazminatı milyonlarca çalışan için çok önemli. Çalışanlar işten ayrılırken bu toplu parayı almak istiyor. Ancak bazı şartları var.

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Birçok kişi bunu bilmiyor! İstifa etseniz bile kıdem tazminatı alabilirsiniz! İşte her yıl kıdem tazminatı almanın şartı

KIDEM TAZMİNATI ALMANIN İSTİSNAİ DURUMLARI NELER?
Genel anlamda baktığınız zaman kıdem tazminatı almak için öncelikle en az 1 yıl aynı işyerinde çalışmak lazım. İkincisi de kendi istek ve kusurunuz dışında çıkartılmış olmanız isteniyor.

Birçok kişi bunu bilmiyor! İstifa etseniz bile kıdem tazminatı alabilirsiniz! İşte her yıl kıdem tazminatı almanın şartı

Peki, istisnası var mı? Evet, birçok istisnası var. Bunlarda 1475 sayılı yasanın halen yürürlükte olan 14. maddesinde belirleniyor.

Birçok kişi bunu bilmiyor! İstifa etseniz bile kıdem tazminatı alabilirsiniz! İşte her yıl kıdem tazminatı almanın şartı

Buna göre, emeklilik için ayrılanlar, evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmemiş olan kadın sigortalılar, askere gidenler, haklı fesih ile istifa edenler kendi istekleriyle ayrılsalar da kıdem tazminatlarını alıyorlar.

Birçok kişi bunu bilmiyor! İstifa etseniz bile kıdem tazminatı alabilirsiniz! İşte her yıl kıdem tazminatı almanın şartı

Burada en önemli istisnalardan birisi de emeklilik için yaşı bekleyenler. Eğer emeklilik için prim ve yılınızı tamamlamışsanız yaşı beklemek için istifa ederek tazminatınızı alabilirsiniz.

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