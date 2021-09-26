Birçok kişi bunu bilmiyor! İstifa etseniz bile kıdem tazminatı alabilirsiniz! İşte her yıl kıdem tazminatı almanın şartı
Milyonlarca çalışan için emeklilik kadar kıdem tazminatı da önemli. Çalışanlar işten ayrılırken hakları olan toplu parayı alıp çıkmak istiyorlar. Kıdem tazminatı almak için istifa etmemek gerekiyor. Ancak öyle durumlar var ki işten ayrılsanız bile kıdem tazminatı alabilirsiniz. Hem de bir kez değil birçok defa. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm detayları açıkladı.
26.09.2021 10:26
- Son Güncelleme: 26.09.2021 10:26
Kıdem tazminatı milyonlarca çalışan için çok önemli. Çalışanlar işten ayrılırken bu toplu parayı almak istiyor. Ancak bazı şartları var.
KIDEM TAZMİNATI ALMANIN İSTİSNAİ DURUMLARI NELER?
Genel anlamda baktığınız zaman kıdem tazminatı almak için öncelikle en az 1 yıl aynı işyerinde çalışmak lazım. İkincisi de kendi istek ve kusurunuz dışında çıkartılmış olmanız isteniyor.