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Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü! Tekkale Viyadüğü açılış için gün sayıyor

SON DAKİKA: Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü! Tekkale Viyadüğü açılış için gün sayıyor

Son dakika haberleri... Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ile su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerine 4 viyadükle birlikte toplam uzunluğu 56,7 kilometre olan 40 tünel ile ulaşım sağlanacak. Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü olacak Tekkale Viyadüğü, ekim ayında trafiğe açılacak.

DHA
26.09.2021 12:47 - Son Güncelleme: 26.09.2021 13:10
SON DAKİKA: Türkiye’nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü! Tekkale Viyadüğü açılış için gün sayıyor

Yusufeli ilçesinde yapımı sürdürülen, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda sona gelindi.

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SON DAKİKA: Türkiye’nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü! Tekkale Viyadüğü açılış için gün sayıyor

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla temelini attığı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde Aralık'ta su tutulmaya başlanacak.

SON DAKİKA: Türkiye’nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü! Tekkale Viyadüğü açılış için gün sayıyor

Barajda 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türk mühendislerce inşa edilen baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak.

SON DAKİKA: Türkiye’nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü! Tekkale Viyadüğü açılış için gün sayıyor

Yusufeli Barajı ile su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerine 4 viyadükle birlikte toplam uzunluğu 56,7 kilometre olan 40 tünel ile ulaşım sağlanacak.

SON DAKİKA: Türkiye’nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü! Tekkale Viyadüğü açılış için gün sayıyor

Konya ile Antalya arasındaki 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü olacak ve 150 metre yüksekliğe, 628 metre uzunluğuna sahip Tekkale Viyadüğü de tamamlandı. İşaret ve yön levhaları ile son düzenlemelerin yapıldığı viyadükler, ekim ayında trafiğe açılacak.

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