Toplamda 375 bin TL hesaplara yatacak! KOSGEB'den iş kurana 5 alanda destek müjdesi geldi! Karşılığı geri ödemesi yok...
KOSGEB'den girişimcilere birçok alanda geri ödemesiz nakit desteği sağlanıyor. İşini kurmak ya da var olan işletmesini ilerletmek isteyenler vatandaşlar KOSGEB takviyelerini sıkı bir şekilde takip ediyor. KOSGEB, iş kurma fikri olan vatandaşlara İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya varan geri ödemesiz nakit desteği sağlayacağını duyurdu. Her geçen gün girişimcilik desteklerinin yolunu açan KOSGEB, İleri Girişimci Programı ile ilgili gerekli detayları ve başvuru şartlarını açıkladı. Peki 375 bin TL nakit desteğinden kimler, nasıl yararlanabiliyor, hangi maliyetler destekleniyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
Toplamda 375 bin TL hesaplara yatacak! Karşılığı geri ödemesi yok! KOSGEB'den iş kurana nakit para müjdesi geldi! İşini kurmak ya da var olan işletmesini geliştirmek isteyenlerler KOSGEB tarafından sağlanan destekleri takip ediyor. KOSGEB tarafından sağlanan desteklerden biri de İleri Grişimci Programı olarak biliniyor. Program sayesinde 375 bin TL'ye varan geri ödemesiz nakit desteği sağlanıyor. Peki, bu destekten kimler, nasıl yararlanabiliyor, hangi maliyetler destekleniyor? İşte tüm merak edilenler!
KOSGEB'den girişimcilere birçok alanda geri ödemesiz nakit desteği sağlanıyor. İşini kurmak ya da var olan işletmesini ilerletmek isteyenler vatandaşlar KOSGEB takviyelerini sıkı bir şekilde takip ediyor. KOSGEB, iş kurma fikri olan vatandaşlara İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya varan geri ödemesiz nakit desteği sağlayacağını duyurdu. Her geçen gün girişimcilik desteklerinin yolunu açan KOSGEB, İleri Girişimci Programı ile ilgili gerekli detayları ve başvuru şartlarını açıkladı. Peki 375 bin TL nakit desteğinden kimler, nasıl yararlanabiliyor, hangi maliyetler destekleniyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
Kendi işinin sahibi olmak isteyenlere, KOSGEB'den geri ödemesiz nakdi destek imkanı var. İmalatçı girişimciler, İleri Girişimcilik Programı kapsamında 375 bin liraya varan destek alabiliyor.
Ülkemizde girişimciler için her türlü imkan seferber ediliyor. İş fikri olanlar, nakdi desteklerden, vergi-prim kolaylıklarından yararlanabiliyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) İleri Girişimcilik Programı da bu destekler arasında yer alıyor.
Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalmasını sağlamak için hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya varan geri ödemesiz nakdi desteğin yolu açılıyor.