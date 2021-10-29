Toplamda 375 bin TL hesaplara yatacak! KOSGEB'den iş kurana 5 alanda destek müjdesi geldi! Karşılığı geri ödemesi yok...

KOSGEB'den girişimcilere birçok alanda geri ödemesiz nakit desteği sağlanıyor. İşini kurmak ya da var olan işletmesini ilerletmek isteyenler vatandaşlar KOSGEB takviyelerini sıkı bir şekilde takip ediyor. KOSGEB, iş kurma fikri olan vatandaşlara İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya varan geri ödemesiz nakit desteği sağlayacağını duyurdu. Her geçen gün girişimcilik desteklerinin yolunu açan KOSGEB, İleri Girişimci Programı ile ilgili gerekli detayları ve başvuru şartlarını açıkladı. Peki 375 bin TL nakit desteğinden kimler, nasıl yararlanabiliyor, hangi maliyetler destekleniyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!