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Haberler Ekonomi SGK’ya erken emeklilik için başvurmanın şartları neler? 8 sene erken emeklilik mümkün! Kadın ve erkek çalışanlar…

SGK’ya erken emeklilik için başvurmanın şartları neler? 8 sene erken emeklilik mümkün! Kadın ve erkek çalışanlar…

Uzun yıllar çalışma hayatında hizmet veren vatandaşların en merak ettiği konuların başında emeklilik geliyor ve bu zamanın bir an evvel gelmesi için bekliyor. Kadın ve erkek çalışan fark etmeksizin daha erken emeklilik şansını belli başlı durumlarda elde edebiliyor. Kadınlarda doğum borçlanması 6 yıla kadar öne çekilmesini sağlarken Bağkur'lular 8 sene daha önce emeklilik hakkı elde edebiliyor. Peki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından erken emeklilik için istenen şartlar neler? İşte konuya dair tüm detaylar...

30.10.2021 08:56 - Son Güncelleme: 30.10.2021 08:56
SGK’ya erken emeklilik için başvurmanın şartları neler? 8 sene erken emeklilik mümkün! Kadın ve erkek çalışanlar…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından şartları karşılayanlar emeklilik hakkını elde edebiliyor ve bu tarihi daha öne çekmek de mümkün. Erkek ve kadın çalışanlar erken emekli olabilmenin yollarını araştırıyor ve bu konuda yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyor. Bağkurlularda 8 yıl erken emekli olabilmek mümkün. Doğum borçlanması ile de kadın çalışanlar çocuk sayısına göre 6 yıla kadar daha erken emekli olabilme şansını elde ediyor. İşte tüm detaylar!

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SGK’ya erken emeklilik için başvurmanın şartları neler? 8 sene erken emeklilik mümkün! Kadın ve erkek çalışanlar…

Prim gün ödeme ve sigortalı çalışma koşullarını taşıyamakta olan kişiler bazen yaş koşulundan dolayı emekliliklerini beklemek zorunda kalıyor. SGK'dan gelen yeni gelişmeler ile beraber artık 8 sene erken emekli olma fırsatı da mümkün.

SGK’ya erken emeklilik için başvurmanın şartları neler? 8 sene erken emeklilik mümkün! Kadın ve erkek çalışanlar…

2000 senesinde ve 2008 senesinde çıkan yasalar vatandaşların geriye dönük olan borçlanmalarını ortadan kaldırmıştı. Fakat yargıtay kararlarına göre bu haklar geri alınabilecek. SGK'dan da konuyla ilgili bir açıklama yapılmıştı.

SGK’ya erken emeklilik için başvurmanın şartları neler? 8 sene erken emeklilik mümkün! Kadın ve erkek çalışanlar…

8 YIL ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN

Uygulamada kendi nam ve hesabına bağlı şekilde 4B sigortalılık statüsü üzerinden emekli olmak isteyen vatandaşların ilk ticarete başladıkları tarih baz alınmakta.

SGK’ya erken emeklilik için başvurmanın şartları neler? 8 sene erken emeklilik mümkün! Kadın ve erkek çalışanlar…

Bu doğrultuda 4 Ekim 2000 tarihi ve daha öncesinde ticaret hayatına başlamış olan vatandaşlar, erken emeklilik için kollarını sıvamış durumda.

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