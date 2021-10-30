SGK’ya erken emeklilik için başvurmanın şartları neler? 8 sene erken emeklilik mümkün! Kadın ve erkek çalışanlar…
Uzun yıllar çalışma hayatında hizmet veren vatandaşların en merak ettiği konuların başında emeklilik geliyor ve bu zamanın bir an evvel gelmesi için bekliyor. Kadın ve erkek çalışan fark etmeksizin daha erken emeklilik şansını belli başlı durumlarda elde edebiliyor. Kadınlarda doğum borçlanması 6 yıla kadar öne çekilmesini sağlarken Bağkur'lular 8 sene daha önce emeklilik hakkı elde edebiliyor. Peki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından erken emeklilik için istenen şartlar neler? İşte konuya dair tüm detaylar...
30.10.2021 08:56
- Son Güncelleme: 30.10.2021 08:56
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından şartları karşılayanlar emeklilik hakkını elde edebiliyor ve bu tarihi daha öne çekmek de mümkün. Erkek ve kadın çalışanlar erken emekli olabilmenin yollarını araştırıyor ve bu konuda yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyor. Bağkurlularda 8 yıl erken emekli olabilmek mümkün. Doğum borçlanması ile de kadın çalışanlar çocuk sayısına göre 6 yıla kadar daha erken emekli olabilme şansını elde ediyor. İşte tüm detaylar!
Bu doğrultuda 4 Ekim 2000 tarihi ve daha öncesinde ticaret hayatına başlamış olan vatandaşlar, erken emeklilik için kollarını sıvamış durumda.