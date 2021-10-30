SGK’ya erken emeklilik için başvurmanın şartları neler? 8 sene erken emeklilik mümkün! Kadın ve erkek çalışanlar…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından şartları karşılayanlar emeklilik hakkını elde edebiliyor ve bu tarihi daha öne çekmek de mümkün. Erkek ve kadın çalışanlar erken emekli olabilmenin yollarını araştırıyor ve bu konuda yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyor. Bağkurlularda 8 yıl erken emekli olabilmek mümkün. Doğum borçlanması ile de kadın çalışanlar çocuk sayısına göre 6 yıla kadar daha erken emekli olabilme şansını elde ediyor. İşte tüm detaylar!