SGK ve Vakıfbank arasında anlaşma sağlandı! Emeklilerin maaşına 500-625-750 TL ilave ödeme! 1 Ocak 2022'den itibaren...
Emeklilerin maaşına 500-625-750 TL ilave ödeme! SGK ve Vakıfbank arasında anlaşma sağlandı! 1 Ocak 2022'den itibaren... Bankaların promosyon yarışı sürüyor. Bu kapsamda bankadan promosyon ödemesi almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Bugüne dek milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelir kazandı. Özellikle VakıfBank tarafından sunulan kampanya rağbet görmeye başladı. Peki, hangi banka kaç TL, ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka güncel promosyon ödemeleri! Aralık ayı Ziraat, TEB, Garanti, Vakıfbank, İNG...
Emekliler için sevindirici haber geldi. Emekli vatandaşlar 3 yıl maaş alma sözü vermeleri karşılığında maaş oranlarına göre promosyon ödemesi alıyor. Maaşın yanında ek gelir sağlayan promosyon ödemeleri için bankalar en iyi teklifleri sunarak müşterileri kendi bünyesine çekiyor. Özellikle VakıfBank tarafından sunulan kampanya rağbet görmeye başladı. VakıfBank tarafından yapılan açıklamada, "Emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank'a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler." ifadelerine yer verildi. Peki, hangi banka kaç TL, ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka güncel promosyon ödemeleri! Aralık ayı Ziraat, TEB, Garanti, Vakıfbank, İNG...
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON PAKETİ
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ilk bağlanan gelir/aylık ödemeleri ile emekli ikramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaya başlanmıştır.
Kimler promosyon ödemesinden faydalanabilir?
VakıfBank müşterisi değilim promosyon ödemesinden faydalanabilir miyim?
Evet, emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank'a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.
Emekli maaşımı VakıfBank aracılığıyla alıyorum promosyon ödemesinden faydalanabilir miyim?
Evet, halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan müşteriler de 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.