SGK ve Vakıfbank arasında anlaşma sağlandı! Emeklilerin maaşına 500-625-750 TL ilave ödeme! 1 Ocak 2022'den itibaren...

Emekliler için sevindirici haber geldi. Emekli vatandaşlar 3 yıl maaş alma sözü vermeleri karşılığında maaş oranlarına göre promosyon ödemesi alıyor. Maaşın yanında ek gelir sağlayan promosyon ödemeleri için bankalar en iyi teklifleri sunarak müşterileri kendi bünyesine çekiyor. Özellikle VakıfBank tarafından sunulan kampanya rağbet görmeye başladı. VakıfBank tarafından yapılan açıklamada, "Emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank'a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler." ifadelerine yer verildi. Peki, hangi banka kaç TL, ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka güncel promosyon ödemeleri! Aralık ayı Ziraat, TEB, Garanti, Vakıfbank, İNG...