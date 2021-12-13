O tarihte hesaplara ikramiye yatıyor! En küçük tutar 1.108 TL olacak! Yüz binler bunu bekliyordu! Taşeron, 4D'li kamu işçileri...

Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye ikramiye parası ödeniyor. Yüz binlerce kişinin beklediği ilave tediye ödemeleri için nefesler tutuldu. Ödemeler için tarih netleşti. İlk 3 taksit ödemesini alan işçiler 2021 yılının son taksitini alacağı günü büyük bir heyecanla bekliyor. Bilindiği üzere ilave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2021 yılı tediye miktarı da işçinin günlük ücreti üzerinden hesaplanarak 52 günlük ücretinin yarısı kadar ödeme sağlanacak. En düşük ödeme miktarı 1.108 TL oluyor. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı ilave tediye ödemesi ne kadar 2021? İşte merak edilenler....