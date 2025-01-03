Toplam 5 yıl çalışmak yetiyor; 45,46,47 yaşında emekli oluyorlar!

Malulen Emeklilik Koşulları SGK tarafından sunulan erken emeklilik olanaklarının başında malulen emeklilik gelmektedir. Malulen emekli olabilmek için belirli bir özel durumun bulunması gerekmektedir. Bu koşulların başlıcalanı şu şekildedir:

Çalışma hayatına başladıktan sonra ciddi bir rahatsızlık geçirmek,

İş kazası yaşamak ya da meslek hastalığına yakalanmak,

Bu durumlardan dolayı %60 oranında iş gücü kaybına uğramak.

Eğer Şartlar sağlanırsa, malulen emeklilik hakkından yararlanılabilir. Bu hak, çalışanın daha erken yaşta emekli maaşı alabilmesine olanak tanır. Ancak malulen emekli olan bireylerin emeklilik maaşlarında bazı sınırlamalar bulunmaktadır.

Prim Gün Sayısı ve Maaş Düzeyi Malulen emekli olabilmek için genellikle en az 1800 prim günü tamamlanmış olması gerekmektedir. Ancak, bu prim günü sayısı üzerinden bağlanan emekli maaşı, çoğu zaman asgari düzeyde olmaktadır. Çalışma hayatı boyunca ödenen prim miktarının düşük olması durumunda maaş seviyesi de minimum tutarda kalabilir.