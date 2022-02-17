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Haberler Ekonomi Toplam 10 bin kişi alınacak! TYP için son viraja girildi, başvurular 18 Şubat'ta bitiyor! MEB bakım onarım ve temizlik personeli alım şartları...

Toplam 10 bin kişi alınacak! TYP için son viraja girildi, başvurular 18 Şubat'ta bitiyor! MEB bakım onarım ve temizlik personeli alım şartları...

MEB 2022 yılında okullara 10 bin temizlik personeli alacak. TYP kapsamında yapılacak alımlarda adaylardan KPSS puan şartı istenmeyecek. Başvuruları İŞKUR aracılığı ile yapılabilecek. 10 bin alımın ilk aşamasında 43 şehirde başvurular başladı. Şubat ayında yapılan duyuruda 5 bin 886 kişinin alınacağı bilgisi paylaşıldı. Toplum Yararına Program ile binlerce kişi okullarda temizlik görevlisi olaraka aylık 4 bin 253 TL maaşla çalışacak. Son başvuru tarihi 18 Şubat olarak duyuruldu. İşte il il İŞKUR TYP temizlik görevlisi alımları...

17.02.2022 11:53 - Son Güncelleme: 17.02.2022 11:54
TYP için son viraja girildi, başvurular 18 Şubat’ta bitiyor! Toplam 10 bin bin kişi alınacak! MEB bakım onarım ve temizlik personeli alım şartları...

TYP için son viraja girildi, başvurular 18 Şubat'ta bitiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl tam 10 bin temizlik personeli alacak. Aralarında Adıyaman, Giresun, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Tunceli, Zonguldak, Bingöl, Bitlis, Kayseri, Erzurum ve Erzincan'ın da bulunduğu onlarca şehirde başvurular devam ediyor. İş arayanlar elinizi çabuk tutun! Başvuru şartları ve diğer tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte il il TYP alımları ve MEB bakım onarım ve temizlik personeli alım şartları...

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TYP için son viraja girildi, başvurular 18 Şubat’ta bitiyor! Toplam 10 bin bin kişi alınacak! MEB bakım onarım ve temizlik personeli alım şartları...

İŞKUR'un Toplum Yararına Programları ile her yıl yüzlerce kişi para kazanıyor. Bu yıl asgari ücretin de artmasıyla birlikte TYP ile işe girecek vatandaşlar aylık 4 bin 253 TL alacak. 2022 yılında 10 bin alımın ilk aşaması başladı. Toplam 43 şehirde 5 bin 886 işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

TYP için son viraja girildi, başvurular 18 Şubat’ta bitiyor! Toplam 10 bin bin kişi alınacak! MEB bakım onarım ve temizlik personeli alım şartları...

MEB TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Programa başvurmak isteyenler, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden, e-Devlet'ten, İŞKUR şubesinden veya ALO 170 hattından işlemlerini yapabiliyor. Başvuru yapabilmek için İŞKUR'un sistemine kayıt yaptırmak ve kayıtlı işsiz olmak da gerekiyor.

TYP için son viraja girildi, başvurular 18 Şubat’ta bitiyor! Toplam 10 bin bin kişi alınacak! MEB bakım onarım ve temizlik personeli alım şartları...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

TYP için son viraja girildi, başvurular 18 Şubat’ta bitiyor! Toplam 10 bin bin kişi alınacak! MEB bakım onarım ve temizlik personeli alım şartları...

İŞKUR TYP NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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