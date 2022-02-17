Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek göstergede kapsam genişliyor! Peki nasıl değişecek, kimleri kapsayacak?
Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek göstergede meslek grupları genişliyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak...
17.02.2022 06:58
- Son Güncelleme: 17.02.2022 06:58
Milyonlarca memurun hem gelirini hem de emekli aylığı ve ikramiyesini artıracak 3600 ek göstergede meslek grupları genişliyor.
2. TOPLANTI 16 MART'TA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Memur-Sen ve 11 sendika temsilcisinin katıldığı 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ilk toplantısını dün yaptı.
İkinci toplantı da 16 Mart'ta yapılacak.İlk toplantıda, ek göstergeye ilişkin teknik bilgiler paylaşılırken, 3600 ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunduğu ifade edildi.