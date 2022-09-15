10.000 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak! Aynı zamanda emekliye 8000 TL ek ödeme onayı verildi!

Bankalar BAĞ-KUR ve SSK emeklilerine maaş ödemeleri kapsamında ek ödeme yapmaya başlamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanmış olan protokol sözleşmesi gereğince emekli vatandaşlar 750 TL'den ile 10000 TL arasında ek ödeme imkanına sahip olacaklardır. Bu miktardaki ek ödemelere sahip olabilmek amacıyla belirli şartlar bulunmaktadır. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 senede bir emeklinin maaşını alabilmek amacıyla seçtiği banka doğrultusundan hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor.