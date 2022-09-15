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10.000 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak! Aynı zamanda emekliye 8000 TL ek ödeme onayı verildi!

Emeklilerin emekli maaşlarını almış oldukları bankaların SSK ve banka protokolünde yer almaları gerekiyor. Protokol kapsamında maaş alınan banka ek ödeme imkânından yararlanmanıza imkân sağlayacaktır. İlgili banka üzerinden 36 ay olacak şekilde maaşınızı almayı taahhüt ederseniz 750 TL ile 10.000 TL arasında yüksek oranda promosyon ödemesi almanız mümkündür.

takvim.com.tr
15.09.2022 08:55 - Son Güncelleme: 15.09.2022 08:55
10.000 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak! Aynı zamanda emekliye 8000 TL ek ödeme onayı verildi!

Bankalar BAĞ-KUR ve SSK emeklilerine maaş ödemeleri kapsamında ek ödeme yapmaya başlamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanmış olan protokol sözleşmesi gereğince emekli vatandaşlar 750 TL'den ile 10000 TL arasında ek ödeme imkanına sahip olacaklardır. Bu miktardaki ek ödemelere sahip olabilmek amacıyla belirli şartlar bulunmaktadır. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 senede bir emeklinin maaşını alabilmek amacıyla seçtiği banka doğrultusundan hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor.

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10.000 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak! Aynı zamanda emekliye 8000 TL ek ödeme onayı verildi!

Emekliler ek ödeme onayı verildikten sonra emekli maaşı hesaplarından bu parayı çekebilirler. Ek ödeme kapsamındaki paralar 7 gün 24 saat boyunca alakalı bankanın şubelerinden ya da ATM'lerinden çekilebilir.

10.000 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak! Aynı zamanda emekliye 8000 TL ek ödeme onayı verildi!

SGK, emeklilerinin faydalanabileceği avantajlı promosyon ödemesi fırsat ayrıcalığı ile vatandaşların nakit sorunlarının bir kısmının dahi çözülebilmesi amaçlanmıştır.

10.000 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak! Aynı zamanda emekliye 8000 TL ek ödeme onayı verildi!

Hangi Bankalar Ek Promosyon Veriyor?

Türkiye'deki pek çok değişik banka aynı şekilde benzer programları gerçekleştirerek müşterisi olan emeklilere nakit promosyon olanağı tanımıştır. Maaşınızı taşıyacağınız bankanın bu tür bir uygulamaya sahip olup olmadığını daha eskiden araştırmalısınız.

10.000 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak! Aynı zamanda emekliye 8000 TL ek ödeme onayı verildi!

Ek promosyon dahilinde 8000 TL ile 10000 TL arasında nakit paraya sahip olabilmeniz amacıyla 3 sene süre ile bankadan maaşınızı alma sözünüzü vermelisiniz.

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