TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuru 5 milyonu aştı! Peki 2+1 ve 3+1 evler nasıl olacak? İşte örnek daireler

Salon toplamda 28 metrekarelik bir alan oldukça aydınlık bir alan. Balkon oldukça geniş 6 metrekare. Burada dikkat çekilmesi gereken özelliklerden birisi korkulukların çocuğu olan aileler için düşünülmüş olmasıdır. Yüksek yapılmış, çocuğu olan ailelerin düşme riskine karşı yapılmış.

Her bir oda birbirine orantılı bir şekilde paylaştırılmış yapılacak sosyal konut projesinde bu evler baz alınacak.

Odada 12 metrekarelik alan bulunuyor. Prizleri, internet bağlantı alanları var kullanım alanı oldukça geniş. Alaturka iki ayrı tuvalet bulunuyor. Misafirlerin kullanması için alaturka tuvalet düşünülmüş.