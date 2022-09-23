AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması: "Enflasyona ezdirmeyeceğiz!" Akbaşoğlu EYT için tarih verdi
Son dakika haberi! Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin bu yıl bitmeden yasalaşması gündeme gelirken, yol haritası da şekillenmeye başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. EYT'nin Meclis'e geleceği tarihi açıklayan Akbaşoğlu, asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir zam yapılacağının müjdesini verdi.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız attığı adımlarla her zaman milletimizi memnun etti, hiçbir zaman enflasyona ezdirmedi, ezdirmeyecek." dedi.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretle ilgili zam kararının Aralık'ın 15'ine kadar verileceğine dikkat çeken Akbaşoğlu, "Milletimizi sorunları bizim sorunlarımızdır, milletimizin talepleri doğrultusunda çözüm arayışlarında bulunmak bizim vazifemizdir. Milletimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Aralık ayının 15'ine kadar asgari ücretle ilgili çok iyi bir dokunuşta bulunacağız ve insanımızın alım gücünü artıracağız. Aralık'ta biliyorsunuz Çalışma Bakanlığı, işçi ve işveren sendikalarıyla beraber asgari ücret tespit komisyonu toplanması söz konusu." ifadelerini kullandı.
Akbaşoğlu'ndan flaş EYT açıklaması | VİDEO İZLE