AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması: "Enflasyona ezdirmeyeceğiz!" Akbaşoğlu EYT için tarih verdi

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretle ilgili zam kararının Aralık'ın 15'ine kadar verileceğine dikkat çeken Akbaşoğlu, "Milletimizi sorunları bizim sorunlarımızdır, milletimizin talepleri doğrultusunda çözüm arayışlarında bulunmak bizim vazifemizdir. Milletimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Aralık ayının 15'ine kadar asgari ücretle ilgili çok iyi bir dokunuşta bulunacağız ve insanımızın alım gücünü artıracağız. Aralık'ta biliyorsunuz Çalışma Bakanlığı, işçi ve işveren sendikalarıyla beraber asgari ücret tespit komisyonu toplanması söz konusu." ifadelerini kullandı.

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