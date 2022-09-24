13 bin TL oldu! Emekli promosyonunda son 6 gün! Emekliler kışa mutlu girecek! Yeni yılda 20 bin TL...
Emekli promosyon kampanyaları devam ederken kritik haftaya girildi. Birçok bankada emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye yaklaşırken henüz işlem yapmamış olan vatandaşlar son başvuru tarihini araştırıyor. Emekli promosyon tutarları ile ilgili detaylar milyonlarca emeklinin gündeminde bulunuyor. Emekli promosyon tarihinin güncellenmesinden sonra ise son gün merak konusu oldu. Peki emekli promosyonu ne kadar? Emekli promosyon ödemeleri ne kadar? İşte detaylar...
Emekli promosyon kampanyaları devam ederken kritik haftaya girildi. Birçok bankada emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye yaklaşırken henüz işlem yapmamış olan vatandaşlar son başvuru tarihini araştırıyor.
Emekli promosyon ödemeleri son başvuru tarihleri yaklaşırken hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Eylül ayı en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi merak ediliyor.
BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI!
Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi bankaları emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yaptı. Bankalar, emekli promosyonu ödemeleri için 31 Ağustos günü olan son başvuru tarihini 30 Eylül'e kadar uzattı.
EMEKLİYE 10 BİN, MEMURA 41 BİN 500 LİRAYA VARAN PROMOSYON
Emekli promosyonu ödemeleri 8 bin 250 TL'ye kadar çıkarken emekli yakınını kampanyaya dahil edenler, 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. Emeklilerin yanı sıra memurlar için de promosyon yarışı sürüyor. Memur promosyonlarında ise bazı kurumlar 41 bin 500 liraya sözleşme yeniledi.
EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 8 bin 250TL'ye kadar yükselen emekli promosyon ödemeleri 13 bin TL'ye dayandı. Üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren tanıdıklarına tavsiye eden emekliler yaklaşık 13 bin TL emekli promosyonu ödemesi alabilecek.