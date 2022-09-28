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TOKİ'nin sosyal konut projesinde kriterler belli oldu!

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar belli olmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milyonlarca vatandaşın başvuruda bulunduğu sosyal konut projesinin kriterlerini açıkladı.

28.09.2022 08:26 - Son Güncelleme: 28.09.2022 08:28
TOKİ’nin sosyal konut projesinde kriterler belli oldu!

Bakan Kurum, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda iklim değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 250 bin sosyal konut, 100 bin sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini vatandaşla paylaştıklarını anımsatan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

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TOKİ’nin sosyal konut projesinde kriterler belli oldu!

"Tüm projelerimizde olduğu gibi aslında bu projemizde de yine sıfır atığa uyumlu, çevreye saygılı, iklime duyarlı, enerji verimli, güçlü yalıtımı olan uygulamalarla bu projelerimizi inşa edeceğiz. Biz göreve geldiğimiz de şunu söyledik: Enerji performansı kötü olan binaların sayısını azaltacağız ki bu çerçevede enerji verimliliğini en üst seviyede tutacağız.

TOKİ’nin sosyal konut projesinde kriterler belli oldu!

Isıtmada ve soğutmada karbonsuzlaştırmaya gideceğimiz ve iklim değişikliğinin etkilerinin minimuma indireceğimiz binaları tasarlamak zorundayız. Yine sanayi kuruluşları, turizm tesislerini tasarlamak zorundayız. İşte tarımda enerjimizi mümkünse eğer yenilenebilir enerjiden karşılayacak adımları atmak zorundayız. Bu sayede biz de yapmış olduğumuz binalarda yüzde 30'a yakın oranlarda tasarruf elde edeceğiz."

TOKİ’nin sosyal konut projesinde kriterler belli oldu!

"İKLİM KANUNU İLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZI TAMAMLADIK"
Sabah'ta yer alan habere göre, İklim Kanunu çalışmalarını tamamladıkları bilgisini de veren Kurum, "Yine yeni finansman modelleri ve destekleriyle de iklim değişikliği ile mücadele noktasında yeni yapılacak yatırımlara finansman desteğinden tutunda emisyonu azaltanların ödüllendirildiği fazla emisyon üretenlerin cezalandırıldığı bir sitemi hayata geçiriyor olacağız" dedi.

TOKİ’nin sosyal konut projesinde kriterler belli oldu!

İlk kurul toplantısında 2053 hedefleri doğrultusunda Ulusal Katkı Beyanı'nın güncellenmesi gerektiğini ele aldıklarını belirten Bakan Kurum, "Ulusal kalkınma hedeflerine, ülkemizin gelişmesine, büyümesine, istihdamına katkı sağlayacak şekliyle ulusal katkı beyanımızı da güncelleyeceğiz" dedi.

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