TOKİ'nin sosyal konut projesinde kriterler belli oldu!
Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar belli olmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milyonlarca vatandaşın başvuruda bulunduğu sosyal konut projesinin kriterlerini açıkladı.
Bakan Kurum, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda iklim değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 250 bin sosyal konut, 100 bin sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini vatandaşla paylaştıklarını anımsatan Bakan Kurum, şöyle devam etti:
"Tüm projelerimizde olduğu gibi aslında bu projemizde de yine sıfır atığa uyumlu, çevreye saygılı, iklime duyarlı, enerji verimli, güçlü yalıtımı olan uygulamalarla bu projelerimizi inşa edeceğiz. Biz göreve geldiğimiz de şunu söyledik: Enerji performansı kötü olan binaların sayısını azaltacağız ki bu çerçevede enerji verimliliğini en üst seviyede tutacağız.
Isıtmada ve soğutmada karbonsuzlaştırmaya gideceğimiz ve iklim değişikliğinin etkilerinin minimuma indireceğimiz binaları tasarlamak zorundayız. Yine sanayi kuruluşları, turizm tesislerini tasarlamak zorundayız. İşte tarımda enerjimizi mümkünse eğer yenilenebilir enerjiden karşılayacak adımları atmak zorundayız. Bu sayede biz de yapmış olduğumuz binalarda yüzde 30'a yakın oranlarda tasarruf elde edeceğiz."
"İKLİM KANUNU İLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZI TAMAMLADIK"
Sabah'ta yer alan habere göre, İklim Kanunu çalışmalarını tamamladıkları bilgisini de veren Kurum, "Yine yeni finansman modelleri ve destekleriyle de iklim değişikliği ile mücadele noktasında yeni yapılacak yatırımlara finansman desteğinden tutunda emisyonu azaltanların ödüllendirildiği fazla emisyon üretenlerin cezalandırıldığı bir sitemi hayata geçiriyor olacağız" dedi.