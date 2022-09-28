TOKİ’nin sosyal konut projesinde kriterler belli oldu!

"Tüm projelerimizde olduğu gibi aslında bu projemizde de yine sıfır atığa uyumlu, çevreye saygılı, iklime duyarlı, enerji verimli, güçlü yalıtımı olan uygulamalarla bu projelerimizi inşa edeceğiz. Biz göreve geldiğimiz de şunu söyledik: Enerji performansı kötü olan binaların sayısını azaltacağız ki bu çerçevede enerji verimliliğini en üst seviyede tutacağız.