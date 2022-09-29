Aile Bakanlığı duyurdu: 1.250 TL aile destek yardımı verilecek! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...
Aile destek paketi ile ilgili Başkan Erdoğan Kabine toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye aile destek programımızın kapsamını genişletiyoruz, bütçesini de 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya yükseltiyoruz." dedi. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki destek tutarını 850 ila 1250 liraya yükseltildiğini duyurdu. Peki, Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı aile destek ödemelerine nasıl başvurulur? İşte detaylar!
29.09.2022 10:45 - Son Güncelleme: 29.09.2022 10:45
Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Devlet dar gelirli ailelere birçok alanda yardım ödemesi yapıyor. Bunlardan biri de Aile Destek Programı olarak biliniyor. Başkan Erdoğan Kabine toplantısında, aile destek paketi için "Bütçeyi 40 milyar liraya yükseltiyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki destek tutarını 850 ila 1250 liraya yükseltildiğini duyurdu. Peki, Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı aile destek ödemelerine nasıl başvurulur? İşte merak edilenler!
Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamının genişletilmesine ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların tamamlandığını bildiren Bakan Yanık, şunları söyledi: