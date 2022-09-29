Aile Bakanlığı duyurdu: 1.250 TL aile destek yardımı verilecek! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Devlet dar gelirli ailelere birçok alanda yardım ödemesi yapıyor. Bunlardan biri de Aile Destek Programı olarak biliniyor. Başkan Erdoğan Kabine toplantısında, aile destek paketi için "Bütçeyi 40 milyar liraya yükseltiyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki destek tutarını 850 ila 1250 liraya yükseltildiğini duyurdu. Peki, Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı aile destek ödemelerine nasıl başvurulur? İşte merak edilenler!