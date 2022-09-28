Avrupa’da durum içler acısı! Elektrik faturalarına yüzde 750 zam!

İNGİLİZLER EK İŞLERDE ÇALIŞIYOR

İngiltere'de Royal London adlı sigorta şirketinin ağustos sonunda dört bin kişiyle yaptığı araştırmaya göre, milyonlarca kişi, hayat pahalılığı yüzünden ek işlerde çalışmaya başladı. Araştırma, çalışan nüfusun yüzde 16'sının bir ya da daha fazla ek işte çalıştığını ortaya koyuyor. Bu, 5.2 milyon kişinin ek iş yapması anlamına geliyor. Halihazırda tek işte çalışanların yüzde 36'sı da (Yaklaşık 10 milyon kişi) ikinci bir işte çalışmayı planlıyor. Veriler son iki yılda ek iş yapanların oranının arttığını gösteriyor. Araştırma, ayrıca tam zamanlı işlerde çalışanların yüzde 28'inin haftada 48 saat çalıştığına dikkat çekiyor. Katılımcıların yaklaşık beşte biri de haftalık mesailerinin 56 saate kadar çıktığını ifade ediyor. Bu oranların Ulusal İstatistik Dairesi'nin (ONS) verilerinden çok yüksek olması dikkat çekiyor. ONS'ye göre ülkede ek işte çalışanların sayısı 1.2 milyon.