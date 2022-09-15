TOKİ’nin sosyal konut projesinde iş yeri fiyatları ne kadar? e-Devlet üzerinden TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır?
TOKİ'nin sosyal konut projesinde iş yeri fiyatları ne kadar? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Projenin ilk etabında inşa edilecek 10 bin iş yerinin bölge ve metrekare fiyatı belli oldu. Hangi ilde ne kadar iş yeri yapılacak? İşte detaylar...
15.09.2022 12:37 - Son Güncelleme: 15.09.2022 12:44
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında inşa edilecek 10 bin iş yerinin, bölge ve iller bazındaki sayıları ile metrekare başına fiyatları belli oldu.