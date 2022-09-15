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TOKİ’nin sosyal konut projesinde iş yeri fiyatları ne kadar? e-Devlet üzerinden TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ'nin sosyal konut projesinde iş yeri fiyatları ne kadar? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Projenin ilk etabında inşa edilecek 10 bin iş yerinin bölge ve metrekare fiyatı belli oldu. Hangi ilde ne kadar iş yeri yapılacak? İşte detaylar...

15.09.2022 12:37 - Son Güncelleme: 15.09.2022 12:44
TOKİ’nin sosyal konut projesinde iş yeri fiyatları ne kadar? e-Devlet üzerinden TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır? Hangi ilde ne kadar iş yeri yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında inşa edilecek 10 bin iş yerinin, bölge ve iller bazındaki sayıları ile metrekare başına fiyatları belli oldu.

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TOKİ’nin sosyal konut projesinde iş yeri fiyatları ne kadar? e-Devlet üzerinden TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır? Hangi ilde ne kadar iş yeri yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Eylül'de detaylarını açıkladığı proje kapsamında, sosyal konut ve konut arsasının yanı sıra 50 bin iş yeri yapılacak.

TOKİ’nin sosyal konut projesinde iş yeri fiyatları ne kadar? e-Devlet üzerinden TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır? Hangi ilde ne kadar iş yeri yapılacak?

Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 10 bin iş yerinin temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak.

TOKİ’nin sosyal konut projesinde iş yeri fiyatları ne kadar? e-Devlet üzerinden TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır? Hangi ilde ne kadar iş yeri yapılacak?

İş yerleri, illerin nüfus ve ihtiyacına göre farklı sayılarda inşa edilecek. Bu kapsamda en fazla iş yeri, 2 bin 800 ile İç Anadolu Bölgesinde yapılacak.

TOKİ’nin sosyal konut projesinde iş yeri fiyatları ne kadar? e-Devlet üzerinden TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır? Hangi ilde ne kadar iş yeri yapılacak?

Proje kapsamında, 28 şehirde planlanan 50 bin iş yerinden ilk etapta 10 bini inşa edilecek.

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