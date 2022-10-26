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Haberler Ekonomi TOKİ'nin sosyal konut projesi özel sektörü harekete geçirdi! İşte kiraları düşürecek formül! 3+1 evde 4 bin liraya oturma şansı

TOKİ'nin sosyal konut projesi özel sektörü harekete geçirdi! İşte kiraları düşürecek formül! 3+1 evde 4 bin liraya oturma şansı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk kazma dün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla vurulurken özel sektör de harekete geçti. Özel sektör temsilcilerinden gelen erişilebilir konut projesi eğer hayata geçerse devlet arazisinde geliştirilecek konutlar, 5 yıllık kontratlarla kiralanacak. Bu durumda, 3+1 dairelerin kirası 4 bin TL'ye kadar inebilecek.

26.10.2022 07:30 - Son Güncelleme: 26.10.2022 07:30
TOKİ’nin sosyal konut projesi özel sektörü harekete geçirdi! İşte kiraları düşürecek formül! 3+1 evde 4 bin liraya oturma şansı

Son bir yıldır ralli gibi yükselişe geçen konut fiyatları ve kiralara karşı devlet Sosyal Konut Projesi için dün ilk kazmayı vururken özel sektör de kolları sıvadı.

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TOKİ’nin sosyal konut projesi özel sektörü harekete geçirdi! İşte kiraları düşürecek formül! 3+1 evde 4 bin liraya oturma şansı

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için konut geliştirmeyi planlayan özel sektör oyuncuları, yeni bir öneri getirdi. Buna göre, devlet arazilerinde sosyal konutlar yapılacak, yıllık üst limiti belirlenen oranlarla kiralanacak.

TOKİ’nin sosyal konut projesi özel sektörü harekete geçirdi! İşte kiraları düşürecek formül! 3+1 evde 4 bin liraya oturma şansı

Öneri hayata geçerse, vatandaşlar, bugünün koşulları baz alındığında 3+1 evleri ortalama 4 bin TL'ye kiralayabilecek.

TOKİ’nin sosyal konut projesi özel sektörü harekete geçirdi! İşte kiraları düşürecek formül! 3+1 evde 4 bin liraya oturma şansı

YENİ BİR ROTA OLUŞACAK
Bu sene "Rota Yeniden Oluşturuluyor" mottosuyla düzenlenen ve 17'nci kez geçekleştirilen Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Zirvesi'nde, GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu Erişilebilir Konut Modeli'nin detaylarını anlattı.

TOKİ’nin sosyal konut projesi özel sektörü harekete geçirdi! İşte kiraları düşürecek formül! 3+1 evde 4 bin liraya oturma şansı

Gayrimenkul sektöründe yeni bir rota oluşturmak istediklerini aktaran Kalyoncu, bunu da özel sektör, kamu, yerel yönetimler, mimarlar, şehir planlamacılar ve değerleme firmaları gibi tüm paydaşlarla yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

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