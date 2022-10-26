TOKİ'nin sosyal konut projesi özel sektörü harekete geçirdi! İşte kiraları düşürecek formül! 3+1 evde 4 bin liraya oturma şansı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk kazma dün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla vurulurken özel sektör de harekete geçti. Özel sektör temsilcilerinden gelen erişilebilir konut projesi eğer hayata geçerse devlet arazisinde geliştirilecek konutlar, 5 yıllık kontratlarla kiralanacak. Bu durumda, 3+1 dairelerin kirası 4 bin TL'ye kadar inebilecek.
26.10.2022 07:30 - Son Güncelleme: 26.10.2022 07:30
Son bir yıldır ralli gibi yükselişe geçen konut fiyatları ve kiralara karşı devlet Sosyal Konut Projesi için dün ilk kazmayı vururken özel sektör de kolları sıvadı.
Dar ve orta gelirli vatandaşlar için konut geliştirmeyi planlayan özel sektör oyuncuları, yeni bir öneri getirdi. Buna göre, devlet arazilerinde sosyal konutlar yapılacak, yıllık üst limiti belirlenen oranlarla kiralanacak.