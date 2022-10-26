EYT'de en çok merak edilenler | Kimler borçlanma yapmalı? Sigortasız çalışmalar saydırılabilir mi?
EYT'de kimler borçlanma yapmalı? EYT'de hangi tarihe dikkat eden kazançlı çıkar? Sigortasız çalışmalar saydırılabilir mi? Farklı kurumlarda çalışanlar nasıl emekli olacak? Maaşlara ocak artışı yansıyacak mı? Milyonlar, yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemeyi bekliyor. Detayların açıklanacağı tarih için Aralık ayına işaret edilirken; pek çok kişi kapsamda olup olmadığını merak ediyor ya da kapsama girmenin yollarını arıyor. Borçlanma ile EYT'li olunup olunmayacağı, sigortasız sürelerin saydırılıp saydırılmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Borçlanmanın ne zaman yapılması gerektiğine, maaşların nasıl hesaplanacağına yönelik de pek çok soru geliyor. İşte bu soruların yanıtları… 10 soruda EYT rehberi…
Sözleşmelilere kadro çalışmasında sona gelinirken, gözler emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeye çevrildi. Düzenlemenin Aralık ayında Meclis sürecinin başlaması ve Ocak ayından itibaren de uygulamaya alınması planlanıyor. Milyonlarca kişi heyecanla beklerken, pek çok kişi kapsamda olup olmadığını merak ediyor. Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999'dan sonra başlayanlar da kapsama girmenin yolunu arıyor. İşe giriş tarihini öne çekecek, prim gün sayısını artıracak formüller merak ediliyor. İşte EYT'ye ilişkin en çok merak edilen soruların yanıtları…
* Farklı statüden çalışması olanlar hangi koşullarla emekli olacak?
Mevcut mevzuata göre 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurum, yani emeklilik şartları belirlenirken, son ödenen 2520 gün prime (7 yıl) bakılıyor. Hangi kurumdan prim daha fazlaysa o kurumdan emekli olunuyor. Birden fazla statüde (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) çalışması olanlardan yaşa takılanların yeni düzenlemeyle getirilecek emeklilik şartları merak ediliyor. Özellikle tek başına SSK primleri emekli olmasına yeten ancak son 7 yılın yarıdan fazlasında Bağ-Kur'lu çalışmış olanlar (Bağ-Kur emeklilik şartlarına göre gereken emeklilik primini tamamlayamayanlar) bu konuda beklenti içerisinde. Bu kişiler hizmet birleştirmesi yapmadan SSK'dan emekli olabilmek istiyor. Düzenlemede bu konunun da netlik kazanması bekleniyor. Yargıtay'ın da hizmet birleştirmesinin şart olmadığı yönünde kararları bulunuyor.
* SSK'dan prim şartını tamamladım, yıl şartını Haziran 2023'te tamamlayacağım. EYT çıkarsa Haziran ayını mı bekleyeceğim?
SSK'lıların emekliliğinde Eylül 1999 öncesindeki şartlara göre 5000 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlamak gerekiyor. 1999 yılında yasada getirilen şartlara göre de istenen prim gün sayısı işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında bulunuyor. EYT'li kadınların tamamı 20 yıllık süreyi doldurmuş durumda. Erkekler için 25 yıllık süre ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda. EYT'li erkeklerin tamamı 8 Eylül 2024 tarihinde 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracak. Bu tarihten sonraya ise sadece hâlâ prim günü eksik olanlar kalacak. Eğer yaş şartı kaldırılıp emeklilik için sadece prim ve yılı tamamlamak yeterli sayılırsa, düzenleme yürürlüğe girdiğinde söz konusu şartları sağlayanlar emekli olabilecek. Bu 2 kriteri sağlayamayanlar da şartları sağladıklarında emekli aylığına kavuşacak. Bu formül gelirse, siz de Haziran ayında 25 yılı doldurduğunuzda emekli olabileceksiniz.
* 8 Eylül 1999 öncesi çalıştım ama sigortam yatırılmadı. Hizmet tespit davası açarak EYT'li olabilir miyim?
İşveren eğer SSK'ya hiçbir belge vermemiş ise çalışmanın sona erdiği yılı izleyen tarihten itibaren 5 yıl içinde hizmet tespit davası açması gerekiyor. Buna göre zaman aşımı süresi dolmuş durumda. Ancak, 5 yıllık zaman aşımı süresinin aranmadığı durumlar da var. İşveren sonrasında işçiye sigorta yapmışsa ya da işe girişi bildirmiş ama primi yatırmamışsa hizmet tespiti davası açılabiliyor. Burada zaman aşımı bulunmuyor.
* Askerlik borçlanması ile EYT kapsamına girilir mi?
Mevzuata göre sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ancak askerlik borçlanmasıyla başlangıcı bu tarihten önceye çekilenlerin EYT kapsamında sayılması bekleniyor. Düzenleme Meclis'e geldiğinde bu durum da netleşecek.