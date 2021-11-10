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Haberler Ekonomi TOKİ’nin satıştaki illeri belli oldu! Ev sahibi olmak isteyenlere 166 bin TL’ye anahtar teslim! Başvurular başlıyor 2+1, 3+1 daireler sudan ucuz!

TOKİ’nin satıştaki illeri belli oldu! Ev sahibi olmak isteyenlere 166 bin TL’ye anahtar teslim! Başvurular başlıyor 2+1, 3+1 daireler sudan ucuz!

Ucuza ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den güzel haber geldi. Yapılan açıklamada Ankara, İzmir, Kocaeli, Bartın, Bitlis, Elazığ, Erzincan da aralarında bulunduğu bir çok ilde 2+1, 3+1 dairelerin satışa sunulmaya başlanacağı duyuruldu. Dar ve orta gelirli vatandaşlar TOKİ'den en uygun 166 bin TL'ye ev sahibi olabilecek. Başvurular belirlenen bankalar ile e-Devlet üzerinden alınacak. İşte TOKİ'den Kasım ayına ait yeni satış ilanları...

10.11.2021 22:09 - Son Güncelleme: 10.11.2021 22:11
TOKİ’nin satıştaki illeri belli oldu! Ev sahibi olmak isteyenlere 166 bin TL’ye anahtar teslim! Başvurular başlıyor 2+1, 3+1 daireler sudan ucuz!

Toplu Konut İdaresi Başanlığı (TOKİ) kasım ayı satışa sunacağı illeri açıkladı. Yayınlanan ilanda başkentin de aralarında bulunduğu bir çok büyükşehir yer alıyor. 2+1. 3+1 daireler TOKİ ile sudan ucuza satılacak. Dar ve orta gelirli vatandaşlar mutluluktan havalara uçacak. Ev sahibi olmanın zorlaştığı son dönemlerde TOKİ vatandaşların imdadına yetişiyor. Örneğin Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Projesi kapsamında 2+1 73 adet konut ve 3+1 129 adet konut olmak üzere toplam 202 adet konut kuralı satış yöntemi ile satışa sunuldu. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ’nin satıştaki illeri belli oldu! Ev sahibi olmak isteyenlere 166 bin TL’ye anahtar teslim! Başvurular başlıyor 2+1, 3+1 daireler sudan ucuz!

ANKARA KONUT SATIŞLARI!

Ankara'dan TOKİ ile ev almak isteyenler başvurularını Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara İli Şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapabilecek. Projenin temerküz şubesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Gersan Şubesi'dir.

TOKİ’nin satıştaki illeri belli oldu! Ev sahibi olmak isteyenlere 166 bin TL’ye anahtar teslim! Başvurular başlıyor 2+1, 3+1 daireler sudan ucuz!

İşte TOKİ 'nin taksitle açık konut satışı sunduğu diğer iller…

TOKİ’nin satıştaki illeri belli oldu! Ev sahibi olmak isteyenlere 166 bin TL’ye anahtar teslim! Başvurular başlıyor 2+1, 3+1 daireler sudan ucuz!

Afyon

253 konut, 14 dükkan

En ucuz: 191.103 lira

En pahalı: 265.994 lira

TOKİ’nin satıştaki illeri belli oldu! Ev sahibi olmak isteyenlere 166 bin TL’ye anahtar teslim! Başvurular başlıyor 2+1, 3+1 daireler sudan ucuz!

Kars

153 konut

En ucuz: 249.029 lira

En pahalı: 478.223 lira

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