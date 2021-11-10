TOKİ’nin satıştaki illeri belli oldu! Ev sahibi olmak isteyenlere 166 bin TL’ye anahtar teslim! Başvurular başlıyor 2+1, 3+1 daireler sudan ucuz!

Toplu Konut İdaresi Başanlığı (TOKİ) kasım ayı satışa sunacağı illeri açıkladı. Yayınlanan ilanda başkentin de aralarında bulunduğu bir çok büyükşehir yer alıyor. 2+1. 3+1 daireler TOKİ ile sudan ucuza satılacak. Dar ve orta gelirli vatandaşlar mutluluktan havalara uçacak. Ev sahibi olmanın zorlaştığı son dönemlerde TOKİ vatandaşların imdadına yetişiyor. Örneğin Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Projesi kapsamında 2+1 73 adet konut ve 3+1 129 adet konut olmak üzere toplam 202 adet konut kuralı satış yöntemi ile satışa sunuldu. İşte detaylar...