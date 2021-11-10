Altın fiyatları patladı! Gram altın zirveden el sallıyor! Sadece bir kaç saatte tavan yaptı! Bugün gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Altın 10 Kasım itibariyle rekora koşuyor. Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılarını havaya uçuracak. Gram altın bugün tahi bir rekora imza attı. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki son rakamlar ağızları açık bıraktı. Bugün gram altın tüm zamanların en zirvesini gördü. Peki gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Bugün gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14-18-24 ayar altın bilezikte son durum ne? İşte son dakika altın fiyatları...