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Altın fiyatları patladı! Gram altın zirveden el sallıyor! Sadece bir kaç saatte tavan yaptı! Bugün gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Altında tırmanış devam ediyor. Özellikle gram altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Gram altının bugünkü kapanışta bu zamana kadarki en büyük rekoru kırması herkesi şoke etti. Peki; Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek ve yarım altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 10 Kasım 2021 altın alış satış fiyatları haberimizde!

10.11.2021 19:38 - Son Güncelleme: 10.11.2021 19:40
Altın fiyatları patladı! Gram altın zirveden el sallıyor! Sadece bir kaç saatte tavan yaptı! altınBugün gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Altın 10 Kasım itibariyle rekora koşuyor. Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılarını havaya uçuracak. Gram altın bugün tahi bir rekora imza attı. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki son rakamlar ağızları açık bıraktı. Bugün gram altın tüm zamanların en zirvesini gördü. Peki gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Bugün gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14-18-24 ayar altın bilezikte son durum ne? İşte son dakika altın fiyatları...

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Altın fiyatları patladı! Gram altın zirveden el sallıyor! Sadece bir kaç saatte tavan yaptı! altınBugün gram altın, çeyrek altın kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

10 Kasım 2021 bugünkü kapanışta gram altın 589,714'i gördü.

Altın fiyatları patladı! Gram altın zirveden el sallıyor! Sadece bir kaç saatte tavan yaptı! altınBugün gram altın, çeyrek altın kaç TL?

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,82 artışla 587,00 liradan tamamladı.

Altın fiyatları patladı! Gram altın zirveden el sallıyor! Sadece bir kaç saatte tavan yaptı! altınBugün gram altın, çeyrek altın kaç TL?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 950,00 lira oldu.

Altın fiyatları patladı! Gram altın zirveden el sallıyor! Sadece bir kaç saatte tavan yaptı! altınBugün gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Cumhuriyet altını 3.889,00 TL'den satılıyor.

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