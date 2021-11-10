Altın fiyatları patladı! Gram altın zirveden el sallıyor! Sadece bir kaç saatte tavan yaptı! Bugün gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altında tırmanış devam ediyor. Özellikle gram altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Gram altının bugünkü kapanışta bu zamana kadarki en büyük rekoru kırması herkesi şoke etti. Peki; Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek ve yarım altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 10 Kasım 2021 altın alış satış fiyatları haberimizde!
10.11.2021 19:38
- Son Güncelleme: 10.11.2021 19:40
Altın 10 Kasım itibariyle rekora koşuyor. Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılarını havaya uçuracak. Gram altın bugün tahi bir rekora imza attı. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki son rakamlar ağızları açık bıraktı. Bugün gram altın tüm zamanların en zirvesini gördü. Peki gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Bugün gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14-18-24 ayar altın bilezikte son durum ne? İşte son dakika altın fiyatları...