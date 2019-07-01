TOKİ'nin İstanbul çekilişine yoğun ilgi!

"KİRA DERDİNDEN 68 YAŞINDA KURTULDUM"

Aslen Giresun'lu olan 68 yaşındaki Gül Yolcu, 30 yıldır İstanbul'da kirada yaşadığını belirterek, "Daha önce hiç evim olmadı. Çok mutlu oldum, duygulandım, sevindim. Allah cümlemize nasip etsin. Bunca yıl hep kirada yaşadım. Allah bu yaşımdan sonra kiradan kurtulmayı bana nasip etti. Hemen evdekileri arayıp haber verdim. Herkes çok sevinçli" dedi.