Altın fiyatlarının 1 ve 2 ay sonra ne kadar olacağı açıklandı! Yatırımcılar kafayı yedi! Bugün çeyrek, yarım, tam ve 14-18-22 ayar bilezik gramı ne kadar?
Yatırımcılar kafayı yedi! Gram altının 1-2 ay sonra ne kadar olacağı açıklandı! Yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alan altın fiyatlarında yaşanan güncel haberler yakından takip ediliyor. Gram altının bir yukarıya bir aşağı hareket etmesi yatırımcıları endişelendirdi. Geçtiğimiz zamanlarda 960 TL'ye kadar düşen altın amacıyla kritik tarih verildi. Hareketliliğin bir türlü bitmediği gram altının 1200 TL olacağı iddia edildi. Peki bugün çeyrek, yarım, tam ve 14-18-22 ayar bilezik gramı ne kadar?
Analistler, önümüzdeki zamanlarda yeni rekorlar görüleceğini duyurdu. Analistler, gram altında yeni zirvelerlerin çok yakın olduğunu belirtti. Analistlerin gerçekleştirdiği açıklamalarda kademeli yükselişlerin devam edeceğine ilgi çekildi. Analistler, gram altının kasım ayında 1200 TL olacağını duyurdu.
Altında meydana gelen her hareket, yatırım gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar doğrultusundan bugünlerde çok sık takip ediliyor. Geçtiğimiz gün 18,52-18,61 bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü de 18,5866 ile önceki kapanış düzeyinin anında üstünde tamamladı.
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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında yıl sonu tahminini de yine konuştu. Memiş, gram altında 1450 Türk Lirası'nı işaret ederken, "Ne bekliyoruz? 2000 dolar ve üzerinde altın onsunda atak bekliyoruz. Gram altın lirada ise 1450 lira, gümüş onsta 40 dolar seviyesi, gram gümüşte ise 20 dolar seyirleri" şeklinde konuştu.
Altın fiyatları için 2 yeni senaryo!
Altının ons fiyatı, geçen perşembe günü belirtiler küresel piyasaların nefesini tutup merakla beklediği ABD'de eylül ayına dair senelik enflasyon verisi yüzde 8,2 ile beklentileri aştı. Çekirdek enflasyon 40 senenin zirvesine çıktı. Beklentilerin üstünde gelen ABD enflasyon verisi Fed'in faiz artışlarına devam edeceğine işaret etti. ABD Başkanı Joe Biden tahminleri aşan enflasyona dair, yüksek fiyatlarla mücadelede gelişme sağlandığını ifade etti.
Öte yandan ABD'de işsizlik maaşına başvuruların adedi geride bıraktığımız hafta 9 bin artışla 228 bin oldu. Sonuç olarak işsizlik maaşına başvuranların sayısı 6 haftanın en yüksek oranına çıktı. Bütün bu gelişmelerin sonrasında yüksek enflasyon ve iş kuvveti piyasasının da yumuşamadığına dair beklentilerinde artması ile veri evvel omurga düzeyi olan daha evvel iki kere test edip, yükselişlerin hızlandığı 1680 düzeyinin üzerini test edip, kritik veri sonrasında ons altın iki haftanın en düşük bölgesi olan 1642 oranına geri çekilme yaşadı. Cuma günü 1642 düzeyi üzerinden reaksiyon alımları gelse de kuvvetli dolar baskısı ve ABD tahvil faizlerindeki artışın etkisiyle 1670 direncinde kalıcılık sağlayamayarak 1640 oranına kadar geri çekilme yaşadı.