TOKİ'den uygun fiyatlı arsa müjdesi! Bu illerde son viraja giriliyor! Yarın tam 235 arsa...
Her yıl on binlerce daire ve arsa satışı yapan TOKİ yeni müjdeleri duyuruyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni konutlar inşa etmeye devam ediyor. TOKİ 24 ilde arsa satışı yapıyor. Ayrıca yapımı biten konutların satışı da açık artırma ya da kuralı yöntemle devam ediyor. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda arsa satışı yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de arasında bulunduğu 24 ilin bazı ilçelerinde atıl durumda bulunan arsalar, yarın düzenlenecek açık artırma ile satışa sunulacak.
15.09.2021 15:52
- Son Güncelleme: 15.09.2021 15:52
TOKİ'den uygun fiyatlı arsa müjdesi! Bu illerde son viraja giriliyor! Yarın tam 235 arsa... Yeni konutlar inşa etmeye devam eden TOKİ bir müjdeli haberi daha paylaştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler üretmeye devam ediyor. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede ihale aşamasındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de arasında bulunduğu 24 ilin bazı ilçelerinde atıl durumda bulunan arsalar, yarın düzenlenecek açık artırma ile satışa sunmaya hazırlanıyor.