TOKİ'den uygun fiyatlı arsa müjdesi! Bu illerde son viraja giriliyor! Yarın tam 235 arsa... Yeni konutlar inşa etmeye devam eden TOKİ bir müjdeli haberi daha paylaştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler üretmeye devam ediyor. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede ihale aşamasındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de arasında bulunduğu 24 ilin bazı ilçelerinde atıl durumda bulunan arsalar, yarın düzenlenecek açık artırma ile satışa sunmaya hazırlanıyor.