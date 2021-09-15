Altın fiyatları için milat olacak olay gören işiten karman çorman! Dananın kuyruğu asıl şimdi kopuyor! Artık en civcivli zamanı... Yüz binlerce kişinin yatırım yaptığı altın şüphesiz ki dünyanın en kıymetli madenlerinden birisi. Yeni ayla altın fiyatlarında hareketlilik yaşandığı görülürken yatırımcılar fiyatlar için yapılan yorumlara odaklandı. Analistler ve uzmanlar hem döviz kurları hem de altın fiyatlarının seyri hakkında çeşitli tahmin ve analizlerde bulunuyor. Fiyatlarda yeni gelişmeler yaşanırken uzman isimler fiyatların gelecek günlerde nasıl olacağını yatırımcılar için yorumladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurları hakkında son analizlerini yatırımcılarla paylaştı.