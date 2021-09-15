İŞKUR tüm illerde 5 bin 568 acil işçi alımı yapılıyor! İlköğretim mezunu, okuma yazma bilen herkes başvurabilir! İşte başvuru şartları! Yüzbinlerce kişinin aradığı işi bulmasını sağlayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), internet sitesi aracılığıyla yeni ilanları duyurmaya devam ediyor. İŞKUR son olarak 5 bin 568 beden işçisi alımı yapılacağına dair yeni bir ilan yayınladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden özel sektör ve kamu kurumlarında istidam edilecek adaylara ilişkin şartlar da belli oldu.