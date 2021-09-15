İŞKUR tüm illerde 5 bin 568 acil işçi alımı yapılıyor! İlköğretim mezunu, okuma yazma bilen herkes başvurabilir! İşte başvuru şartları
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sürekli işçi alımları yapılıyor. İŞKUR her sene yüz binlerce vatandaşa iş kapısı oluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların personel alımı ilanlarını duyuran kurum bu kapsamda yurttaşların iş bulmasını kolaylaştırıyor. Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren pek çok firma beden işçisi kadrosuna alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonlarının 5 bin 568 olduğu görüldü. Bu kapsamda iş arayanlar için beden işçisi ilanlarını haberimizde derledik. Peki, İŞKUR beden işçisi başvuru şartları neler? İşte güncel ilanlar!
İŞKUR tüm illerde 5 bin 568 acil işçi alımı yapılıyor! İlköğretim mezunu, okuma yazma bilen herkes başvurabilir! İşte başvuru şartları! Yüzbinlerce kişinin aradığı işi bulmasını sağlayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), internet sitesi aracılığıyla yeni ilanları duyurmaya devam ediyor. İŞKUR son olarak 5 bin 568 beden işçisi alımı yapılacağına dair yeni bir ilan yayınladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden özel sektör ve kamu kurumlarında istidam edilecek adaylara ilişkin şartlar da belli oldu.
İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilköğretim mezunu,
18 ile 45 yaş arası,
Vardiyalı çalışma sistemine uygun,
Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.