TOKİ'den uygun fiyatlı 2+1 ve 3+1 konut fırsatı! Sevinçten dört köşe edecek! Fırsat önümüzdeki ay sona erecek, acele edin!

TOKİ'de 18 ilde ucuz fiyatlı daire fırsatı başlıyor. Kurum toplamda 18 ilde 1707 konutu kuralı olarak satacak. 240 aya kadar vade seçeneği sunulan konutların fiyatı 117 bin 860 liradan başladığı görülüyor. Bütçesine uygun ev almak isteyenler bu kapsamda konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Kampanyanın detayları incelendiğinde yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olma imkanı sağlandığı görülüyor. Ayrıca konutlara sadece evi olmayan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Uygun fiyat kampanyasıyla uygun ev almak isteyenlerin yüzü gülecek.