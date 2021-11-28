EYT'liler artık gün saymaktan kurtulacak! Primi dolan 950 bin kişi bu formülle emekli olabilecek! 5000 ile 6000 gün tamamlanınca...
Primi dolan 950 bin kişi böyle emekli olacak! EYT'lileri gün saymaktan kurtaracak müjde geldi! 5000 ila 6000 günü tamamlayan herkes... Yeni yıla günler kala 3600 ek gösterge ve asgari ücret çalışmaları başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son yaptığı açıklamada asgari ücret ve 3600 ek göstergenin öncelikli olduğunu ifade etmişti. Yapılan bu açıklama sonrası gözler EYT ile ilgili çalışmaların başlayacağı tarihe çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanların 2022 yılında gündeme getirilmesi beklenirken yeni formüller tek tek gündeme geliyor.
EYT ile ilgili son dakika açıklamaları milyonlarca kişi tarafından anbean takip ediliyor. Bu doğrultuda da EYT çalışmasının ne zaman tamamlanacağı akıllardaki yerini koruyor. Çalışmayla birlikte ilk aşamada 900 bin ile 1 milyon kişinin emekli olacağı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 199 tarihinde 4447 sayılı yasayla birlikte prim ve sigortalılık süresinin yanına yaş şartı da eklenmişti. 6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanların asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2022 yılında tekrar gündeme gelmesi bekleniyor. Bu süreç beklenirken çeşitli formüller de gündeme getiriliyor.
YAŞ-PRİM KRİTERİ
EYT çözümü için özellikle 3 konu üzerinde duruluyor. İlk konu EYT'nin kapsamı olacak. EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları ilgilendiriyor.