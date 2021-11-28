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Haberler Ekonomi EYT'liler artık gün saymaktan kurtulacak! Primi dolan 950 bin kişi bu formülle emekli olabilecek! 5000 ile 6000 gün tamamlanınca...

EYT'liler artık gün saymaktan kurtulacak! Primi dolan 950 bin kişi bu formülle emekli olabilecek! 5000 ile 6000 gün tamamlanınca...

Primi dolan 950 bin kişi böyle emekli olacak! EYT'lileri gün saymaktan kurtaracak müjde geldi! 5000 ila 6000 günü tamamlayan herkes... Yeni yıla günler kala 3600 ek gösterge ve asgari ücret çalışmaları başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son yaptığı açıklamada asgari ücret ve 3600 ek göstergenin öncelikli olduğunu ifade etmişti. Yapılan bu açıklama sonrası gözler EYT ile ilgili çalışmaların başlayacağı tarihe çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanların 2022 yılında gündeme getirilmesi beklenirken yeni formüller tek tek gündeme geliyor.

28.11.2021 11:19 - Son Güncelleme: 28.11.2021 11:19
Primi dolan 950 bin kişi böyle emekli olacak! EYT’lileri gün saymaktan kurtaracak müjde geldi! 5000 ila 6000 günü tamamlayan herkes...

EYT ile ilgili son dakika açıklamaları milyonlarca kişi tarafından anbean takip ediliyor. Bu doğrultuda da EYT çalışmasının ne zaman tamamlanacağı akıllardaki yerini koruyor. Çalışmayla birlikte ilk aşamada 900 bin ile 1 milyon kişinin emekli olacağı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 199 tarihinde 4447 sayılı yasayla birlikte prim ve sigortalılık süresinin yanına yaş şartı da eklenmişti. 6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanların asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2022 yılında tekrar gündeme gelmesi bekleniyor. Bu süreç beklenirken çeşitli formüller de gündeme getiriliyor.

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Primi dolan 950 bin kişi böyle emekli olacak! EYT’lileri gün saymaktan kurtaracak müjde geldi! 5000 ila 6000 günü tamamlayan herkes...

YAŞ-PRİM KRİTERİ

EYT çözümü için özellikle 3 konu üzerinde duruluyor. İlk konu EYT'nin kapsamı olacak. EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları ilgilendiriyor.

Primi dolan 950 bin kişi böyle emekli olacak! EYT’lileri gün saymaktan kurtaracak müjde geldi! 5000 ila 6000 günü tamamlayan herkes...

Çalışmalar kapsamında bu kesimin hangi şartları sağlamaları halinde emekli olacağı karara bağlanacak. Bir formül, kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması.

Primi dolan 950 bin kişi böyle emekli olacak! EYT’lileri gün saymaktan kurtaracak müjde geldi! 5000 ila 6000 günü tamamlayan herkes...

Diğer formül ise primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması. Ya da iki şartın birden dikkate alınabileceği belirtiliyor.

Primi dolan 950 bin kişi böyle emekli olacak! EYT’lileri gün saymaktan kurtaracak müjde geldi! 5000 ila 6000 günü tamamlayan herkes...

Bu durumda işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanlar ve erkekler için 25 yıl süresini (2021 yılına göre 1996 ve öncesinde sigortalı olanlar bu şartı tamamladı), kadınlar için 20 yıl süresini (1999 öncesi sigortalı olanlarda bu süre doldu) geçenler kapsama giriyor.

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