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45 iş kolunda çalışana erken emeklilik! EYT’liye (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) prim formülü!

Kamuda ve özel sektörde 45 iş kolunda çalışanların erken emeklilik imkanı var. Çalışanlar bu imkanla işe başlangıçlarını geri çekebiliyor, yaş ve prim şartını düşürüyor. Öte yandan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için çalışmalar sürüyor. Yıl şartını tamamlayıp primi eksik olanlar için de borçlanmanın da içinde olduğu bazı formül arayışları sürüyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

28.11.2021 06:58 - Son Güncelleme: 28.11.2021 06:58
45 iş kolunda çalışana erken emeklilik! EYT’liye Emeklilikte Yaşa Takılanlar prim formülü!

Ülkemizde çalışanlara bazı meslekler için erken emeklilik imkanları var.

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45 iş kolunda çalışana erken emeklilik! EYT’liye Emeklilikte Yaşa Takılanlar prim formülü!

'Yıpranma payı', 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' diye tanımlanan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor.

45 iş kolunda çalışana erken emeklilik! EYT’liye Emeklilikte Yaşa Takılanlar prim formülü!

SÜRELERE DİKKAT!
Bu sistem genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama.

45 iş kolunda çalışana erken emeklilik! EYT’liye Emeklilikte Yaşa Takılanlar prim formülü!

45 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken, kamu kurumları da bulunuyor.

45 iş kolunda çalışana erken emeklilik! EYT’liye Emeklilikte Yaşa Takılanlar prim formülü!

Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.

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