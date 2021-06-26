TOKİ'den ucuz taksit ödemeli konut müjdesi! Kira öder gibi ev almak artık daha kolay! 20'den fazla ilde...

TOKİ'den 20'den fazla ilde uygun taksit ödemeli daire müjdesi verildi. Daire sahibi olmak isteyenler için 380-1300 lira taksit aralığında müthiş fırsat sunulacak. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda yeni proje başlattı. Bazı illerde daireler için başvuru süreci tamamlanırken pek çok ilde de başvurular alınmaya devam ediyor. Bütçesine uygun bir konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi ise TOKİ'nin satışa sunduğu ucuz taksit ödemeli konut projelerini merak ederek bilgi almak istiyor. İşte konut satışı yapılan ve projelerin yer aldığı illerin listesi

26.06.2021 15:03 - Son Güncelleme: 26.06.2021 15:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





