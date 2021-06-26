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TOKİ'den ucuz taksit ödemeli konut müjdesi! Kira öder gibi ev almak artık daha kolay! 20'den fazla ilde...

TOKİ'den 20'den fazla ilde uygun taksit ödemeli daire müjdesi verildi. Daire sahibi olmak isteyenler için 380-1300 lira taksit aralığında müthiş fırsat sunulacak. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda yeni proje başlattı. Bazı illerde daireler için başvuru süreci tamamlanırken pek çok ilde de başvurular alınmaya devam ediyor. Bütçesine uygun bir konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi ise TOKİ'nin satışa sunduğu ucuz taksit ödemeli konut projelerini merak ederek bilgi almak istiyor. İşte konut satışı yapılan ve projelerin yer aldığı illerin listesi

26.06.2021 15:03 - Son Güncelleme: 26.06.2021 15:03
TOKİ'den ucuz taksit ödemeli konut müjdesi! Kira öder gibi ev almak artık daha kolay! 20'den fazla ilde...

TOKİ'den ucuz taksit ödemeli konut müjdesi! Kira öder gibi ev almak artık daha kolay! 20'den fazla ilde projeler hazırlanıyor. Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit imkanı sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler üretmeye devam ediyor. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede ihale aşamasındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Son olarak duyurulan bilgiye göre, İstanbul'un Tuzla ve Esenler ilçelerinde yeni projelerin başlayacağı ifade edilirken diğer illerde yapılan projeler ve satışa sunulan dairelerin detaylı listesi merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ'den ucuz taksit ödemeli konut müjdesi! Kira öder gibi ev almak artık daha kolay! 20'den fazla ilde...

1.025 KONUT SATIŞA ÇIKACAK

İstanbul'da yapılacak yeni projeler Esenler ve Tuzla ilçesinde gerçekleştirilecek. Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 1.025 konut satışa çıkacak.

TOKİ'den ucuz taksit ödemeli konut müjdesi! Kira öder gibi ev almak artık daha kolay! 20'den fazla ilde...

Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut için 13 Ağustos'ta ihaleye çıkılacak.

TOKİ'den ucuz taksit ödemeli konut müjdesi! Kira öder gibi ev almak artık daha kolay! 20'den fazla ilde...

Balıkesir Manyas'ta başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam edecek. Fiyatlar 136 bin TL'den ve taksitler 667 TL'den başlıyor.

TOKİ'den ucuz taksit ödemeli konut müjdesi! Kira öder gibi ev almak artık daha kolay! 20'den fazla ilde...

Bitlis Ahlat'ta yine 30 Haziran'a kadar sürecek başvuru süreci devam ederken Bolu Seben ilçesindeki konutlarda fiyatlar 138 bin 800 TL'den 462 TL taksitlerle konut sahibi olunuyor. Yine başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam ediyor.