Cebinizden ekstra tek kuruş çıkmayacak! Sekiz saate kadar ATM'den çekilebiliyor! Başvuru yapana anında 100 bin TL
Günümüzde pek çok kişi nakit ihtiyacı olduğunda ihtiyaç kredisi çekmeyi tercih ediyor. Eşya, telefon ve herhangi bir harcama için nakit paraya sıkışanlar bankaların dijital ortamdan sundukları ihtiyaç, bireysel ve anında kredi gibi fırsatlarını takip ediyor. Çoğu banka en fazla 50 bin liraya kadar kredi verirken bu tutar bazı fırsatlarda 100 bin liraya kadar çıkıyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli fırsatları dönem dönem uygulamaya alıp dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kapsamda bazı bankalar komisyon, ek masraf, dosya ücreti gibi müşterisinin cebinden para çıkaracak uygulamaları es geçiyor. Kredi için alınan başvurular ise en zaman zarfı içerisinde değerlendirilerek mesaj yoluyla kişilere bildiriliyor.
Cebinizden ekstra tek kuruş çıkmayacak! Sekiz saate kadar ATM'den çekilebiliyor. Pek çok kişinin Çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda anında paraya ihtiyacı olabiliyor. Eşya, telefon almak ya da benzer alışverişler için insanlar genellikle bankaların ihtiyaç kredilerini tercih ederek başvurularını da bu doğrultuda yapıyor. Bankalar tarafından alınan başvurular birkaç dakikadan 8 saate ya da bir haftaya kadar süren değerlendirme süreciyle alınıyor. Sonuç neticesinde eğer bir onay almama sıkıntı yaşanmazsa paralar direkt hesaplara yatırılıyor. Bilindiği üzere bu teklifler 1000 liradan başlıyor. Kimi banka 50 bin liraya, kimisi 75 bin liraya, kimisi de 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Vadeler ise 36 aylık sürece kadar yayılıyor.