TOKİ’den ucuz evi kim nasıl alacak? İşte TOKİ 150 bin sosyal konut projesi başvuru şartları ve tarihi!

Dar gelirliye müjde!

TOKİ eliyle dar gelirli amacıyla yapılacak sosyal konut projesinin yanısıra bir de orta ve orta üstü gelir grubu amacıyla çalışma var. Emlak Konut GYO öncülüğünde, özel sektörün de dahil olacağı bir konut kampanyası planlanıyor. Geçmişte de oluşturulan bu kampanyalarda konut kredi faizleri ve peşinatlar düşmüş, taksit ödemeleri ötelenmişti. Uygun ödeme planı yayınlayan kampanyalar yoğun ilgi görmüştü.