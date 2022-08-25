TOKİ'den ucuz evi kim nasıl alacak? İşte TOKİ 150 bin sosyal konut projesi başvuru şartları ve tarihi!
Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut projesi amacıyla geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı projede 'gelir sınırı' belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un verilen bilgiye göre İstanbul'da hane geliri 16 bin TL, başka illerde 14 bin TL altında olanlar müracaat yapabilecek. Böylece gerçek gereksinim sahipleri sosyal konut imkanından faydalanacak. Uygun ödeme planı yardımıyla 81 ilde vatandaş kira öder gibi ev sahibi olurken, 240 aya varan vade imkânı da sağlanacak. Aylık taksitlerin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını bildiren Bakan Kurum "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı dev sosyal konut projesinde gelir sınırı belli oldu. İstanbul'da geliri 16 bin TL, başka illerde 14 bin TL altında olanlar ve evi olmayanlar sosyal konuta müracaat yapabilecek. 240 aya varan vade imkânı sağlanırken, aylık taksitler asgari ücretlilerin ödeyebileceği düzeyde tutulacak. Peki TOKİ sosyal konut projesi amacıyla müracaat şartları neler olacak? Başvurular ne ne zaman başlıyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
30 yaş altı gençlere müjde!
TOKİ eliyle yapılacak konutlar amacıyla gelir sınırı dışında evi olmama koşulu da aranacak. Bu koşulları sağlayanlar projeler açıklandıktan sonra başvurularını yapacak. Ardından kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Konutların maliyetine devlet desteği de sağlanacağı amacıyla özel sektörün satışa sunmuş olduğu evlerden daha ucuz olacak.
Dar gelirliye müjde!
TOKİ eliyle dar gelirli amacıyla yapılacak sosyal konut projesinin yanısıra bir de orta ve orta üstü gelir grubu amacıyla çalışma var. Emlak Konut GYO öncülüğünde, özel sektörün de dahil olacağı bir konut kampanyası planlanıyor. Geçmişte de oluşturulan bu kampanyalarda konut kredi faizleri ve peşinatlar düşmüş, taksit ödemeleri ötelenmişti. Uygun ödeme planı yayınlayan kampanyalar yoğun ilgi görmüştü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum böyle açıklamıştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacağını bildirdi.