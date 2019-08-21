TOKİ'den SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ucuz ev müjdesi!

Şimdi bu oranın artırılması gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, çok sayıda emeklinin ilerleyen yaşına rağmen halen bir ev sahibi olamadığını ve kirada oturmak zorunda kaldığını belirterek,