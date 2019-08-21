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TOKİ'den SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ucuz ev müjdesi!

Kirada oturan emekliler, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile düşük ödemelerle ev sahibi olma imkanı yakalıyor. Emeklilere kira öder gibi ev sahibi olma imkanının genişletilmesi gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, "TOKİ projelerinde yüzde 25 olan emekli kontenjanı yüzde 50'ye çıksın' çağrısı yaptı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

21.08.2019 07:44 - Son Güncelleme: 21.08.2019 07:44
TOKİ'den SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ucuz ev müjdesi!

Kirada oturan emekliler, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile düşük ödemelerle ev sahibi olma imkanı yakalıyor.

TOKİ'den SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ucuz ev müjdesi!

TOKİ, bunun için emeklilere projelerinden yüzde 25 kontenjan ayırıyor.

TOKİ'den SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ucuz ev müjdesi!

Şimdi bu oranın artırılması gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, çok sayıda emeklinin ilerleyen yaşına rağmen halen bir ev sahibi olamadığını ve kirada oturmak zorunda kaldığını belirterek,

TOKİ'den SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ucuz ev müjdesi!

"Emeklilere TOKİ konutlarından kontenjan ayrılmasını sağlayan uygulamanın kapsamının genişletilmesini ve yüzde 25 olan kontenjan oranının yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

TOKİ'den SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ucuz ev müjdesi!

Uygulama sayesinde çok sayıda emeklinin yıllarca hayalini kurduğu bir eve sahip olduğunu ifade eden Kurnaz, şunları kaydetti:

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