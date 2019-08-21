TOKİ'den SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ucuz ev müjdesi!
Kirada oturan emekliler, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile düşük ödemelerle ev sahibi olma imkanı yakalıyor. Emeklilere kira öder gibi ev sahibi olma imkanının genişletilmesi gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, "TOKİ projelerinde yüzde 25 olan emekli kontenjanı yüzde 50'ye çıksın' çağrısı yaptı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
21.08.2019 07:44
- Son Güncelleme: 21.08.2019 07:44
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