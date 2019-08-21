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2020'de bu işi yapan paraya para demeyecek! İşte 2020'nin en çok para kazandıracak meslekleri

Prestijli bi mesleğe sahip olmak ve çok para kazanmak birçok için vazgeçilmez hedeflerden biri. Peki doğru meslek seçilir? İyi bir ekonomik standart yakalamak ve çok para kazanmak için hangi mesleklere yönelmek gerekir? Trade-schools 2020 yılında popüler olacak meslekleri ele aldı. "Gelecek için en iyi kariyer nedir? Her şey nasıl değişecek? Yarının işlerine hazırlanmak mümkün mü?" sorularıyla yola çıkan site sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel ve teknolojik değişikliklerle mesleklerin de değişeceğine değindi. Listede 2020'de en çok kazandıracak mesleklere yer verildi. İşte kimi henüz olmayan, kimi ise bildiğimiz ve gelecekte popüler olacak o meslekler...

21.08.2019 07:10 - Son Güncelleme: 21.08.2019 07:10
2020'de bu işi yapan paraya para demeyecek! İşte 2020'nin en çok para kazandıracak meslekleri

Trade-schools 2020 yılında popüler olacak meslekleri ele aldı. İyi bir kariyere sahip olmak ve çok para kazanmak için hangi meslekleri seçmeliyiz? İşte 2020'de çok kazandıracak meslekler!

Henüz Olmayan Meslekler

51- Aktarım Uzmanı

50- Android Danışmanı

2020'de bu işi yapan paraya para demeyecek! İşte 2020'nin en çok para kazandıracak meslekleri

49- Soyu tükenmiş türler uzmanı

48- Depolama Operatörü

2020'de bu işi yapan paraya para demeyecek! İşte 2020'nin en çok para kazandıracak meslekleri

47- Uzay Hemşiresi veya Hekim

46- Uzay Turizm Rehberi

2020'de bu işi yapan paraya para demeyecek! İşte 2020'nin en çok para kazandıracak meslekleri

45- Robotik veya Holografik Avatar Tasarımcısı

44- Cyborg Tasarımcısı (Cyborg= kurgusal karakter)

2020'de bu işi yapan paraya para demeyecek! İşte 2020'nin en çok para kazandıracak meslekleri

43- Hyper-Akıllı Taşımacılık Mühendisi

42- Cenaze Direktörlüğü

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