TOKİ'den sonra 13.000 konut projesi! 10.000 TL değil 7.500 TL taksitle 1+1 2+1 3+1 ev sahibi olun! %20 peşinat - 120 ay vade! Haziran ayında...
TOKİ'nin ardından yeni projeler duyurulmaya devam ediliyor. THY ve Emlak Konut iş birliğiyle gerçekleştirilen konut kampanyası, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Emlak Konut ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvuruların hala devam ettiğini duyurdu. Bu kampanyada, 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle konut sahibi olmak mümkün. Başvuru yapabilmek için ev sahibi olmamak şartı aranıyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Ev sahibi olmak isteyenler için devlet birçok yeni projeye imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ'nin ardından THY ve Emlak Konut kampanyası başvuruları devam ediyor. Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvuru şartları, ödeme ve taksit planı ilgi çekiyor. Peki, kimler başvurabilir? İşte detaylar...
THY ve Emlak Konut kampanyası başvuruları sürüyor. İlk kez ev sahibi olacak olan vatandaşların bir numaralı gündeminde Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru şartları, ödeme ve taksit planı yer alıyor.
Yatay mimari, sıfır atık uyumlu, 1+1, 2+1, 3+1 gibi dairelerin olduğu THY ve Emlak Konut kampanyası başvurusu ne zaman bitiyor?
THY VE EMLAK KONUT'TAN KAMPANYA! 7500 LİRA TAKSİTLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI! İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi.