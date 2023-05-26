TOKİ’den sonra 13.000 konut projesi! 10.000 TL değil 7.500 TL taksitle 1+1 2+1 3+1 ev sahibi olun! %20 peşinat - 120 ay vade! Haziran ayında...

Ev sahibi olmak isteyenler için devlet birçok yeni projeye imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ'nin ardından THY ve Emlak Konut kampanyası başvuruları devam ediyor. Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvuru şartları, ödeme ve taksit planı ilgi çekiyor. Peki, kimler başvurabilir? İşte detaylar...